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高雄警政也要進步！ 高市警開始試辦電子簽巡

聯合報 / 記者林保光／高雄即時報導

高雄市警局9月開始試辦電子簽巡。記者林保光／翻攝
高雄市警局9月開始試辦電子簽巡。記者林保光／翻攝
高雄市警局開始試辦電子簽巡，將取代現有的巡邏箱巡邏表簽到方式，由鳳山警分局五甲派出所開始測試系統，目前測試大致良好。員警說，已有其他縣市開始用，「高雄也要進步」。

警方改變員警簽巡邏箱的方式，因立法院長游錫堃曾抱怨住家外的巡邏箱「是空的」，質疑員警沒簽巡，當時台北市警方才表達員警簽巡，已經改為以QR Code掃瞄巡簽的「巡邏箱電子化系統」，才讓「電子簽巡」廣為人知。

高雄市警局也在9月上旬，在鳳山警分局五甲派出所轄區，選擇45處現設巡邏箱地點，設置電子感應器，供巡邏員警利用M-Police警用小電腦，測試電子簽巡，如果測試成功，高雄警方將來也將全面改採電子簽巡。

高雄市警局表示，因應電子感應科技與無線通訊技術發達，為提升勤務效率，傳統的巡邏勤務紙本簽巡，一直都有「簽巡降低戒備」、「天雨或惡劣天候紙張容易潮濕或吹散」、以及「有心人士窺探紙本掌握巡邏密度」等疑慮，今年7月，高雄市警局派員觀摩嘉義市警局「嘉e巡簽」電子簽巡系統，採用「NFC tag晶片」感應的電子簽巡模式，有「巡邏資訊即時整合」、「縮短簽巡時間」、「節省紙張消耗」及「防止窺探巡邏密度」等優點，才決定也在高雄試辦電子簽巡。

高雄警方說，高雄市早在2012年就曾在鼓山分局試辦電子簽巡，但當時採用「電子感應棒」感應，必須等員警回派出所後，將感應棒插上接收端讀取資料，才能接收巡邏資訊，目前試辦中的「NFC tag晶片」感應方式，已進化到後台系統即時接收巡邏資訊，訊息傳輸更為快速，且晶片資料已經加密，資安風險也低。

鳳山警分局五甲派出所員警試用電子簽巡近10天後，除了曾發覺有2處出現「遠距異常」，後來高雄市警局資訊室找廠商處理，發現只是設定座標錯誤，修正後也沒問題。員警說，台北、嘉義都已開始電子簽巡，「高雄也要進步」。

高雄市警局由鳳山警分局五甲派出所轄區，開始試辦電子簽巡。記者林保光／翻攝
高雄市警局由鳳山警分局五甲派出所轄區，開始試辦電子簽巡。記者林保光／翻攝
高雄市警局試辦的電子簽巡，員警以M-Police警用小電腦來感應NFC tag晶片資訊。 記者林保光／翻攝
高雄市警局試辦的電子簽巡，員警以M-Police警用小電腦來感應NFC tag晶片資訊。 記者林保光／翻攝

高雄市 警察

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