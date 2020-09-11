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注意！國一北上麻豆段追撞致異丙醇槽車翻覆 回堵8公里

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

國道1號北向麻豆段今天上午7點多發生運送異丙醇槽車翻覆事故，經國道四隊調查疑是一輛自大貨車未注意前方動態追撞槽車，導致槽車側番在中線車道，兩駕駛酒測值為零，只有輕微受傷，均送到麻豆新樓醫院檢查；高速公路目前僅開放外側路肩通行，回堵約8公里，正全力排除障礙中。

國道警方指出，今天上午7時26分通報在國道一號北向303.3公里處，林姓駕駛（32歲）的自用大貨車，疑似因未注意車前動態，追撞謝姓駕駛（35歲）的營業半聯結車，側翻在中線車道佔用內、中、外線車道，2車駕駛酒測值皆為0，都送至麻豆新樓醫院檢查。

因翻覆的槽體內載運危險物品異丙醇，幸好當時未外洩，事故發生後立即通知相關單位，消防局、環保署車輛皆抵達現場處理中。事故現場7時53分暫時管制內、中、外側車道進行拖吊作業，僅開放外側路肩通行，10時21分已將事故車輛排除，目前由工務段清掃路面中，目前後方車輛回堵約至311公里處。

目前全案由國道四隊大隊新營分隊處理中，並呼籲開車駕駛要注意前方動態並保持安全距離，以免一時疏忽或分心，造成自身及其他用路人之危害。

國一北上麻豆段上午附近發生追撞車禍，槽車翻覆造成車輛回堵。記者吳淑玲／翻攝
國一北上麻豆段上午附近發生追撞車禍，槽車翻覆造成車輛回堵。記者吳淑玲／翻攝
國一北上麻豆段上午附近發生追撞車禍，槽車翻覆造成車輛回堵。記者吳淑玲／翻攝
國一北上麻豆段上午附近發生追撞車禍，槽車翻覆造成車輛回堵。記者吳淑玲／翻攝

國道 事故

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