印尼看護想匯錢給家人 險遭「假同鄉」詐騙

42歲蔡姓印尼籍外籍看護日前到郵局匯款，想將辛苦賺的6萬元薪資匯給印尼的家人，郵局行員受理時，發現該帳戶為示警帳戶，連忙通報警方處理。圖／警方提供 42歲蔡姓印尼籍外籍看護日前到郵局匯款，想將辛苦賺的6萬元薪資匯給印尼的家人，郵局行員受理時，發現該帳戶竟為警示帳戶，連忙通報警方處理，一問才知道該名看護在網路結識一名同鄉，自稱可幫忙匯款回印尼，還好郵局與警方即時發現，勸說不要被「假同鄉」給騙了，看護打消匯款念頭，保住6萬元辛苦錢。

八德警分局指出，八德派出所警員蔣孟辰及蘇俊龍7日早上11點在轄內巡邏時，接獲八德區介壽路二段一間郵局報案，郵局內疑似有外籍看護遭詐騙，準備匯款6萬元。

員警到場了解，發現蔡姓女看護因想匯款6萬元回印尼家鄉給家人使用，於網路認識一位同鄉自稱可幫忙匯款回家鄉，還聽從同鄉指示到郵局櫃台準備匯款，但郵局張姓行員發現，系統跳出蔡女要匯款的郵局帳號被設為警示帳戶，還被通報示警2次。

郵局行員發現有異，詢問蔡女是否認識該名同鄉，但都無法清楚交代，員警掌握狀況後也向蔡女解釋這是詐騙集團慣用手法，蔡女才恍然大悟遇到詐騙集團，打消匯款念頭，特別感謝郵局與員警熱心協助。