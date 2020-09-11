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影／領薪水與友喝酒醉倒路邊 被叫起1萬3薪水不見驚醒

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市一名40多歲男子，今天上午被發現醉倒孝二路邊，警方及救護人員到場叫醒他，他一摸腰包發現不見，內有1萬3千多元的薪水，立刻嚇醒，請警方幫忙找。警方表示，將調閱監視器釐清案情，看是誰拿走的。

一名男子今天上午酒醉路倒在市區孝二路，員警及救護人員到達現場，男子怎麼叫就是叫不醒，救護人員先對男子做血氧及體溫量測確定正常，等男子清醒後，他說什麼都記不清，但要拿證件給警察時，才發現腰間裝滿薪水的腰包不見了，頓時酒醒。

男子沒有送醫，隨警到派出所。男子向警方說，昨天從南投工作領完薪水後返回基隆，昨晚與朋友餐敘，喝了一些酒，後來就記不清楚了。 基隆市忠二路派出所長張畯盛說，將調閱監視器釐清案情，看有沒有人拿走他的腰包，男子表示內有1萬3千元薪水。

領薪水與友喝酒醉倒路邊，被叫起1萬3薪水不見驚醒。記者游明煌／翻攝
領薪水與友喝酒醉倒路邊，被叫起1萬3薪水不見驚醒。記者游明煌／翻攝

薪水 警察

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