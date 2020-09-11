影／領薪水與友喝酒醉倒路邊 被叫起1萬3薪水不見驚醒

基隆市一名40多歲男子，今天上午被發現醉倒孝二路邊，警方及救護人員到場叫醒他，他一摸腰包發現不見，內有1萬3千多元的薪水，立刻嚇醒，請警方幫忙找。警方表示，將調閱監視器釐清案情，看是誰拿走的。

一名男子今天上午酒醉路倒在市區孝二路，員警及救護人員到達現場，男子怎麼叫就是叫不醒，救護人員先對男子做血氧及體溫量測確定正常，等男子清醒後，他說什麼都記不清，但要拿證件給警察時，才發現腰間裝滿薪水的腰包不見了，頓時酒醒。