快訊

南韓保守派遲到40年的「光州一跪」...該接受嗎？

抽中沒？亞洲藏壽司今抽籤股價續漲 「一張現賺23.7萬」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

載運高度易燃異丙醇槽車國道翻覆 幸未洩漏虛驚一場

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

因異丙醇為高度易燃液體和蒸氣，造成眼睛及皮膚刺激且嚴禁火源，經現場檢視，翻覆槽體並未破損洩漏，最後由業者將槽車吊離排除。記者邵心杰／翻攝
因異丙醇為高度易燃液體和蒸氣，造成眼睛及皮膚刺激且嚴禁火源，經現場檢視，翻覆槽體並未破損洩漏，最後由業者將槽車吊離排除。記者邵心杰／翻攝
今天上午7時31分國道一號麻豆北上303.2KM處有大型槽車輛翻覆，消防局指揮中心派遣麻豆出動3車7人趕住，現場是異丙醇的槽車翻覆，消防局人員先布水線防護，因異丙醇為高度易燃液體和蒸氣，造成眼睛及皮膚刺激且嚴禁火源，經現場檢視，翻覆槽體並未破損洩漏，異丙醇並未洩露，最後由業者將槽車吊離排除，虛驚一場。

勞動部職業安全衛生署調查，異丙醇是一種無色、易揮發的可燃液體，食入會有苦味及灼熱感，聞起來則有一種芳香的橡膠酒精味道。廣泛運用作為 溶劑及消毒劑，其有中樞神經抑制的作用。在醫學界常用作 為擦拭用酒精及消毒劑，家庭中常可見於擦拭用酒精、乳液 、刮鬍水及玻璃清潔劑中。

消防局指出，異丙醇屬於高度易燃液體和蒸氣，吞食可能有害，造成輕微皮膚刺激，造成嚴重眼睛刺激，因此，防範措施包括置容器於通風良好的地方，遠離引火源-禁止吸菸，避免與眼睛接觸，勿倒入排水溝及防止靜電。

這起事故拖吊車與槽車擦撞導致槽車翻覆，現場兩位司機均輕微擦傷，經救護車送往麻豆新樓醫院診治，並無大礙。經消防人員環視翻覆槽體未發現有破損洩漏的情形，現場地面的液體是油箱破裂的柴油。至於異丙醇槽車則由業者派員吊離排除。

車禍現場異丙醇的槽車翻覆，消防局人員先布水線防護，所幸異丙醇並未洩漏。記者邵心杰／翻攝
車禍現場異丙醇的槽車翻覆，消防局人員先布水線防護，所幸異丙醇並未洩漏。記者邵心杰／翻攝

酒精 事故 國道

延伸閱讀

國道一號北上麻豆段載異丙醇槽車翻覆 路面漏油警戒中

槽車擦撞幼童雙載單車 2歲弟捲車底慘死9歲哥哥受傷

彰化阿嬤清晨要到自家店幫忙 途中遭氣槽車輾斃

相關新聞

載運高度易燃異丙醇槽車國道翻覆 幸未洩漏虛驚一場

今天上午7時31分國道一號麻豆北上303.2KM處有大型槽車輛翻覆，消防局指揮中心派遣麻豆出動3車7人趕住，現場是異丙醇...

印尼看護想匯錢給家人 險遭「假同鄉」詐騙

42歲蔡姓印尼籍外籍看護日前到郵局匯款，想將辛苦賺的6萬元薪資匯給印尼的家人，郵局行員受理時，發現該帳戶竟為警示帳戶，連...

影／領薪水與友喝酒醉倒路邊 被叫起1萬3薪水不見驚醒

基隆市一名40多歲男子，今天上午被發現醉倒孝二路邊，警方及救護人員到場叫醒他，他一摸腰包發現不見，內有1萬3千多元的薪水...

貼靚女照跨國牽紅線 越南女臉書創婚社挨罰10萬

嫁來台灣的越南黃姓女子在臉書自創婚友社團，貼上越南家鄉的女親友照片，要介紹跨國婚姻，結果沒介紹成功，自己先受罰10萬元。

國道一號北上麻豆段載異丙醇槽車翻覆 路面漏油警戒中

今天上午7點31分國道一號麻豆北上303.2KM處有大型槽車輛翻覆，消防局指揮中心派遣麻豆出動3車7人趕住，現場是異丙醇...

疑滑倒背帶勒脖 協作魂斷能高安東軍

一支能高安東軍縱走五人登山隊，昨天經過花蓮、南投交界處海拔超過三千公尺的卡賀爾山以北處，高山協作員高姓男子提前出發，半途...

輾碎老翁肇逃 拖板司機說沒感覺

六十六賴姓老翁前晚持拐杖通過省道台一線屏東枋山一處路口，因行動不便，被兩輛疾駛車輛撞上輾過，屍塊四散，其中一輛肇事拖板車...

影／內輪差死角釀禍！高雄曳引車輾斃7旬女騎士

高雄市燕巢今天午後發生一起死亡車禍，一輛曳引車沿角宿路行駛，打算靠右切往楠梓方向引道，卻疑內輪差視線死角，沒發現車旁路況...

國道競速致副機師身亡 被告：視線前沒車

60歲馮姓男子涉嫌在國道1號駕駛BMW，和駕駛AUDI轎車的華航副機師張姓男子高速競速，張失控撞擊護欄樹木身亡。今天士林...

她想帶愛貓一起運動遭拒 竟失控裸身大鬧健身房

1名50多歲婦人本月4日晚上帶愛貓闖入新北市淡水區一間健身俱樂部，遭現場工作人員勸攔，她情緒失控，對一女員工動粗後脫去全...

老翁載老翁疑失控撞山壁 1人失去生命徵象送醫救回

70多歲彭姓老翁駕車載年近八旬的陳姓老翁，今天下午1點多在苗栗縣通霄鎮往三義鄉的苗48線道路一處彎道，疑似失控自撞山壁，...

台南手機行爆糾紛 老闆被刺重傷送醫開刀急救

台南市中西區一家數位通信行今天下午3點多疑發生金錢糾紛，方姓男子積欠謝姓老闆7萬多元，談判時，方涉嫌持水果刀挾持女店員和...

熱門新聞

口罩國家隊爆第二家混陸貨 兩款冒醫療用、含孩童口罩

豪品爆陸貨標示台製口罩 公告：買到這三種貨號可退

協作員3000公尺高山遭繩索勒脖休克 花蓮、南投合力搶救

郵局金牌業務員吸金逾6億 法院依違反銀行法重判10年

兒性侵同學…抵不住逾4000則網路留言撻伐 警員父深夜留言道歉

成功嶺4個月訓練役新兵來1天驚傳墜樓 軍方：調查中

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。