載運高度易燃異丙醇槽車國道翻覆 幸未洩漏虛驚一場

因異丙醇為高度易燃液體和蒸氣，造成眼睛及皮膚刺激且嚴禁火源，經現場檢視，翻覆槽體並未破損洩漏，最後由業者將槽車吊離排除。記者邵心杰／翻攝 今天上午7時31分國道一號麻豆北上303.2KM處有大型槽車輛翻覆，消防局指揮中心派遣麻豆出動3車7人趕住，現場是異丙醇的槽車翻覆，消防局人員先布水線防護，因異丙醇為高度易燃液體和蒸氣，造成眼睛及皮膚刺激且嚴禁火源，經現場檢視，翻覆槽體並未破損洩漏，異丙醇並未洩露，最後由業者將槽車吊離排除，虛驚一場。

勞動部職業安全衛生署調查，異丙醇是一種無色、易揮發的可燃液體，食入會有苦味及灼熱感，聞起來則有一種芳香的橡膠酒精味道。廣泛運用作為 溶劑及消毒劑，其有中樞神經抑制的作用。在醫學界常用作 為擦拭用酒精及消毒劑，家庭中常可見於擦拭用酒精、乳液 、刮鬍水及玻璃清潔劑中。

消防局指出，異丙醇屬於高度易燃液體和蒸氣，吞食可能有害，造成輕微皮膚刺激，造成嚴重眼睛刺激，因此，防範措施包括置容器於通風良好的地方，遠離引火源-禁止吸菸，避免與眼睛接觸，勿倒入排水溝及防止靜電。