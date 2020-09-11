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從警30年退休回歸「初心」上山下海觀察生態樂在其中

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

11年前基隆市野鳥學會常務理事席平剛滿50歲，為了找回喜愛大自然的「初心」，決定在從警30年後申請退休。多數退休族生活悠閒，席平卻忙著四處享受大自然帶給他的驚喜，既跟著鳥會同伴上山觀察動植物，又報名海科館志工下海尋找海中生物，去年新買的新機車，才1年就騎了1萬4000公里。

席平的父親是警察，媽媽在醫院工作，早年基層公務人員生活清苦，席平一直記得很小的時候，就要牽著妹妹去領取配給油米的場景。

有次颱風天席家成為受災戶，但席平發現爸爸一直在外面幫別人，卻無暇照顧家人，因此對警察工作有微詞。只是因為沒考上大學，席平最後報名警校，還是當了30年警察，在刑事小隊長任內退休。

席平說，從小就對種盆栽、養小動物有興趣。擔任警察期間，因為種了上百盆仙人掌，還曾接受聯合報記者採訪報導。到了符合退休資格的時候，他想起了年少時寫「我的志願」，立志要當懂星星月亮、懂昆蟲鳥獸、懂動植物的「博學家」，幾經思考決定退休，結束日夜顛倒的刑警生涯。

席平是基隆鳥會創會成員，他說因為基隆人口數不多，無法再組織蝴蝶學會、蜻蜓學會，因此鳥會開的生態課程很多樣化，從中學到很多。

基隆海科館成立後，他又報名當志工，並選擇沒在館內吹冷氣，而是得到海邊忍受艷陽、寒風的「潮間帶定期觀察」工作。過程雖然辛苦，但又向海科館「專家中的專家」學到很多。像以前只知海裡有魚、蝦、螃蟹，現在才知海底世界精彩程度，遠遠超過他的想像。

基隆因為多雨，給外地人的印象是「烏烏、臭臭」，席平說，那是指早年基隆市區一帶的舊建築，其實在基隆要去山裡，要到海邊都很近，而且環境優美，生態豐富。

1、20年來席平上山下海，四處拍攝各種動植物照片，並有系統的分類建檔。不管是提到陸地的鳥、蟬、蝴蝶、蜻蜓和螢火蟲，或是海中的魚蝦蟹貝、海蛞蝓和海兔，都能透出一張張美照供人觀賞。

席平說，過去他問上一代早年的基隆生態環境，通常只能得到「鳥很多」的空泛描述，具體要說什麼鳥、多少隻又說不上來。他們這一代喜愛生態環境的同好，就是希望好好為基隆生態留下紀錄，不再空白。

基隆市野鳥學會常務理事席平從警30年後申請退休，這幾年四處觀察記錄，希望基隆生態資料不再空白。記者邱瑞杰／攝影
基隆市野鳥學會常務理事席平從警30年後申請退休，這幾年四處觀察記錄，希望基隆生態資料不再空白。記者邱瑞杰／攝影
基隆市野鳥學會常務理事席平四處觀察記錄，圖為槍蝦。圖／席平提供
基隆市野鳥學會常務理事席平四處觀察記錄，圖為槍蝦。圖／席平提供
基隆市野鳥學會常務理事席平四處觀察記錄，圖為黃紋三錐象鼻蟲。圖／席平提供
基隆市野鳥學會常務理事席平四處觀察記錄，圖為黃紋三錐象鼻蟲。圖／席平提供
基隆市野鳥學會常務理事席平四處觀察記錄，圖為黑翅蟬。圖／席平提供黑翅蟬
基隆市野鳥學會常務理事席平四處觀察記錄，圖為黑翅蟬。圖／席平提供黑翅蟬
基隆市野鳥學會常務理事席平從警30年後申請退休，這幾年四處觀察記錄，希望基隆生態資料不再空白。記者邱瑞杰／攝影
基隆市野鳥學會常務理事席平從警30年後申請退休，這幾年四處觀察記錄，希望基隆生態資料不再空白。記者邱瑞杰／攝影
基隆市野鳥學會常務理事席平四處觀察記錄，圖為長兔葵。圖／席平提供
基隆市野鳥學會常務理事席平四處觀察記錄，圖為長兔葵。圖／席平提供

基隆 警察

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