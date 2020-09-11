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貼靚女照跨國牽紅線 越南女臉書創婚社挨罰10萬
嫁來台灣的越南黃姓女子在臉書自創婚友社團，貼上越南家鄉的女親友照片，要介紹跨國婚姻，結果沒介紹成功，自己先受罰10萬元。
移民署南區事務大隊高雄市專勤隊執行網路巡邏，發現黃女（35歲）自去年在臉書創立婚友社團，張貼許多越南女子照片，供社團成員挑對象，要介紹跨國婚姻，才依入出國及移民法查辦黃女。
高雄專勤隊調查，黃女嫁來台灣多年，去年她加入一些臉書社團，想貼越南家鄉親友照片，介紹親友來台結婚，但都加不了臉書社團或被管理員退出社團，今年她索性自己創立臉書社團，貼上家鄉單身女親友的照片，並標註婚姻狀，張貼61則婚友廣告，介紹跨國婚姻。她沒想到行為違法。
黃女經遭移民署查辦，依入出國及移民法開罰10萬元，相當後悔，直說「以後再也不敢了」 。
高雄市專勤隊表示，光今年1至7月，移民署高雄專勤隊就查獲違法張貼跨國婚姻媒合廣告1362則，查辦47 名涉案男女，移送移民署跨國境婚姻媒合管理審查小組，單純刊廣告，每人裁罰至少10萬元。
高雄專勤隊長趙志成提醒民眾，只要幫非本國籍人士，在網路刊登貼文或照片，介紹婚姻及徵婚就屬違法。
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