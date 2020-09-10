國道競速致副機師身亡 被告：視線前沒車

60歲馮姓男子涉嫌在國道1號駕駛BMW，和駕駛AUDI轎車的華航副機師張姓男子高速競速，張失控撞擊護欄樹木身亡。今天士林地院開庭勘驗案發監視器畫面，馮出庭再度否認競速，指「視線範圍沒車」。

法院下午開庭約1個半小時，勘驗案發國道監視影像及國道上白色車輛、聯結大卡車的行車記錄器。馮今對媒體表示，「我感到痛苦，壓力很大」目前還在法院審理期間，不方便多談。

馮在律師陪同下出庭，否認競速、坦承過失致死罪。馮辯稱，當時在內側車道緊盯大卡車準備超越，沒有往後注意車輛，一直直視前方，超越大卡車前視線範圍都是空的，約200公尺外側車道沒有車。

法官勘驗認為，雙方從大卡車左右兩側分別超車，明顯比其他車輛超車速度快，雙方若是在同一個車道，前後僅1個車身距離。

畫面顯示，張超車後煞車燈亮起，隨後向右偏移衝撞護欄，冒出煙霧，馮男從內側車道超越中線車道的大卡車後，持續跨越車道，行駛在外線車道，途車也曾踩煞車。法官問馮「為何踩煞車？」馮回答，細節記不清楚，沒有特別狀況，變換車道、道路轉彎，踩煞車穩定車身，是一般駕駛情形。

檢察官認為，雙方在國道上「顯然競速」，最後畫面顯示馮超越大卡車，突然又切換2車道，導致馮突然嚇到踩煞車，致本案發生。

辯護人稱，馮始終在張的車輛前，確實不知張車在後方追逐，不能以雙方在國道上超速，就認定競速，且畫面沒有發現雙方相互超越，何來競速之說。

告訴代理人稱，馮在１秒驟然從內側車道，切換至外側車道導致本案。張在遇上馮的車輛前，以正常時速行駛，甚至因車前狀況以時速90公里行駛，遇上馮後，以不合理200公里高速並排超越大卡車，且馮的車速超越200公里，顯然競速。

死者張男從美國加州Pinnacle航空學校畢業，2014年進入華航工作，2016年投入營運的空中巴士A350-900機隊擔任副機師。平常喜歡賽車，臉書有許多賽車和跑車照。家屬認為馮犯後態度不佳，至今不和解。

檢方起訴指出，馮、張在國道1號高速競駛，馮以時速180公里以上車速，行駛在南向25.2公里處，1秒從內側超越大卡車，未打方向燈，貿然切換到外側車道，張行駛在外側車道，見狀往右閃避，失控撞擊國道一號重慶北路匝道護欄，衝出外側邊坡撞擊樹木，車輛車體斷成兩段。張因多重鈍創併顱腦損傷死亡，馮當時持續往南行駛。檢方認定，馮犯過失致死、妨害公眾往來安全罪嫌，從重一妨害公眾往來安全罪起訴。