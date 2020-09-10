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她想帶愛貓一起運動遭拒 竟失控裸身大鬧健身房

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

1名50多歲婦人本月4日晚上帶愛貓闖入新北市淡水區一間健身俱樂部，遭現場工作人員勸攔，她情緒失控，對一女員工動粗後脫去全身衣服，裸身在俱樂部內大亂，工作人員報警處理；警方趕往婦人仍不願離開，最後通報119人員到場將她強制送醫。

據悉，該婦人原是健身房會員，8月間帶貓前往健身房加上多次違反規定，被健身房終止會員資格；本月4日晚間，她又帶著愛貓跑到健身房門口想硬闖，現場一名女員工見狀阻止要求離開，她情緒失控丟下手中的愛貓，對女員工拳打腳踢，造成女員工腳部擦挫傷，其他工作人員上前壓制在地。

婦人被壓制後仍情緒激動，掙扎起身後將全身衣褲脫下，裸身跑進健身房內大亂，大聲咆哮，並向工作人員嗆聲「一定要告死你們」，甚至朝正在運動會員裸露重要部位，工作人員報警後，警方到場將她帶出健身房，她仍不願坐上警車，員警通報119，救護人員評估後，在晚間11時許將她強制送醫。

事後女員工對婦人提告傷害、公然侮辱，警方依妨害風化、傷害等罪嫌函送士林地檢署。

裸身大鬧健身房的婦人，最後被救護人員強制送醫，警方依妨害風化、傷害等罪嫌函送。記者柯毓庭／翻攝
裸身大鬧健身房的婦人，最後被救護人員強制送醫，警方依妨害風化、傷害等罪嫌函送。記者柯毓庭／翻攝

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