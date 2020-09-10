燕巢車禍 疑未注意內輪差婦人遭聯結車輾斃

高雄燕巢今天下午發生死亡車禍，聯結車與71歲騎機車林姓婦人發生擦撞，對方倒地後遭車輪當場輾斃。警方再次提醒，行車注意內輪差及視線死角，以免發生意外。

高雄市警局岡山分局表示，這起死亡車禍發生在下午2時45分，聯結車行駛燕巢角宿路，準備右轉鳳東路往楠梓方向時，疑未注意內輪差，與同向的林婦機車發生擦撞，老婦倒地後遭聯結車右側輪輾壓當場不治。

經通知車禍處理小組、鑑識小隊到場，將24歲的陳姓聯結車司機依業務過失致死罪嫌帶回偵辦，並將聯結車押至地磅站過磅。岡山分局表示，將針對肇事時段與路口，規劃交通疏導稽查勤務，加強防範交通事故。

另針對大型重車違規行為攔查取締，提升駕駛人守法度及持續社區里民交通安全宣導。岡山分局也提醒，民眾騎車注意一旁大型車視野死角、內輪差等安全觀念，以降低交通事故被害機率。