燕巢車禍 疑未注意內輪差婦人遭聯結車輾斃
高雄燕巢今天下午發生死亡車禍，聯結車與71歲騎機車林姓婦人發生擦撞，對方倒地後遭車輪當場輾斃。警方再次提醒，行車注意內輪差及視線死角，以免發生意外。
高雄市警局岡山分局表示，這起死亡車禍發生在下午2時45分，聯結車行駛燕巢角宿路，準備右轉鳳東路往楠梓方向時，疑未注意內輪差，與同向的林婦機車發生擦撞，老婦倒地後遭聯結車右側輪輾壓當場不治。
經通知車禍處理小組、鑑識小隊到場，將24歲的陳姓聯結車司機依業務過失致死罪嫌帶回偵辦，並將聯結車押至地磅站過磅。岡山分局表示，將針對肇事時段與路口，規劃交通疏導稽查勤務，加強防範交通事故。
另針對大型重車違規行為攔查取締，提升駕駛人守法度及持續社區里民交通安全宣導。岡山分局也提醒，民眾騎車注意一旁大型車視野死角、內輪差等安全觀念，以降低交通事故被害機率。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言