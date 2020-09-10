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老翁載老翁疑失控撞山壁 1人失去生命徵象送醫救回

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導

70多歲彭姓老翁駕車載年近八旬的陳姓老翁，今天下午1點多在苗栗縣通霄鎮往三義鄉的苗48線道路一處彎道，疑似失控自撞山壁，救護人員趕抵時，坐後方乘客座的陳姓老翁一度失去生命徵象，被送往苗栗市大千綜合醫院急救後恢復生命徵象並送加護病房觀察，車禍原因待調查釐清。

苗栗縣消防局指出，下午1點16分接獲苗48線道路5公里車禍通報，派遣三義、銅鑼消防分隊人員趕往救護，車內2人，其中70多歲的陳姓老翁疑因受衝撞失去呼吸、心跳，緊急送往苗栗大千醫院救治，車內另外1人無大礙，未送醫。

車禍發生地點在通霄鎮境內的一處彎道，警方初步了解，當時彭姓老翁駕車載陳姓老翁從通霄往三義方向行駛，疑似在彎道處失控撞上山壁，車禍原因待調查。

兩名老翁乘坐的轎車下午在苗48線道路一處彎道疑似自撞山壁。圖／苗栗縣消防局提供
兩名老翁乘坐的轎車下午在苗48線道路一處彎道疑似自撞山壁。圖／苗栗縣消防局提供
兩名老翁乘坐的轎車下午在苗48線道路一處彎道疑似自撞山壁，後座的陳姓老翁一度失去生命徵象。圖／苗栗縣消防局提供
兩名老翁乘坐的轎車下午在苗48線道路一處彎道疑似自撞山壁，後座的陳姓老翁一度失去生命徵象。圖／苗栗縣消防局提供

老翁 車禍 苗栗縣

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