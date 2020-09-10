男童負氣離家徘徊街頭 警安全送返家母熱淚盈眶
台中市大里區一名11歲尚讀國小的男童因與家人負氣離家，凌晨在大里仁愛醫院旁徘徊，疑似迷路。巡邏經過的兩名警員發現問明情況，因男童無法說出住處地址，警員以電腦系統查詢比對後，才順利協助返家。
男童的母親看到警方載著兒子返家，焦急的情緒瞬間釋放，熱淚盈眶地感謝警方即時協助。
男童母親說，男童是因不做功課被她責備後才負氣騎腳踏車外出。她因認為孩子不會走遠，等情緒緩和後即會自行返家，未料等了多時仍未見歸來，才著急的在家附近尋找，卻未見蹤跡，正準備去派出所報案。
霧峰警分局長陳家銘今表揚國光派出所警員張哲瑋、陳冠甫，表示因他們的主動積極，才讓離家男童能盡快回家，除顧及了小孩的安全，也讓小孩的母親安心。
他也提醒家長「有話好好說」，避免用傷人的語氣對待小孩，除關心孩子的課業，也要關心孩子的生活情況，並給予適當的自由空間。當雙方想法不同時也應該多溝通，不要威權強迫、動手摔東西或是使用暴力。
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