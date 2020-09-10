76歲老翁酒駕撞山壁 同齡乘客命危送醫

苗栗縣76歲彭姓老翁今天酒後駕車，載同為76歲吳姓鄰居行經苗48線通霄路段不明原因自撞山壁，駕駛未受傷，但吳姓老翁一度失去生命跡象，送醫搶救恢復心跳，仍有生命危險。

苗栗縣消防局指出，下午1時許接獲通報，苗48線5公里處發生車禍，駕駛受困車內，立即派遣三義、銅鑼分隊人車前往搶救。

消防隊救護人員抵達現場時發現事故轎車疑失控逆向撞上山壁，左側輪胎陷入排水溝車身傾斜，車內駕駛無明顯外傷，但另一名男性乘客失去生命跡象，經緊急送往苗栗市大千醫院搶救暫時恢復心跳，但陷入昏迷有生命危險。

警方初步調查，駕駛76歲彭姓老翁酒測值超標，車上乘客為76歲吳姓鄰居，從現場跡證研判，老翁應是由通霄往三義方向，行經上坡彎道失控逆向撞上山壁，車體陷入山溝無法脫困，詳細事故原因仍待進一步釐清。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康