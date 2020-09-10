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台南手機行爆糾紛 老闆被刺重傷送醫開刀急救
台南市中西區一家數位通信行今天下午3點多疑發生金錢糾紛，方姓男子積欠謝姓老闆7萬多元，談判時，方涉嫌持藍波刀挾持女店員和謝發生扭打，方並持刀猛刺謝腹部多刀，方手部受傷，兩人都送醫急救。
消防與警方人員表示，今天下午3點07分接獲報案，指中西區金華路3段，手機通信行有人受傷，謝姓男老闆腹部被刺傷送成大開刀急救。涉嫌傷人的方姓男子手部受傷，由員警戒護就醫。
通信行員工說，方是謝的朋友，方表示能以較低價格買手機，謝姓老闆於是給對方7萬元，方事後卻沒有給謝手機，今下午在通信行談判如何處理債務，方卻突然從背包拿出藍波刀挾持女店員，女店員手指流血，謝老闆上前阻止腹部反被刺傷，血流不止，方手部也受傷。
店員馬上打119報案，由救護車將謝及方送醫。警方獲報後，到場蒐證釐清案情。據了解，方疑遭人押至手機店，此部分涉及妨害自由，警方也會進行調查。
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