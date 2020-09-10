聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南手機行爆糾紛 老闆被刺重傷送醫開刀急救

聯合報 / 記者黃宣翰／即時報導

台南市中西區一家數位通信行今天下午3點多疑發生金錢糾紛，方姓男子積欠謝姓老闆7萬多元，談判時，方涉嫌持藍波刀挾持女店員和謝發生扭打，方並持刀猛刺謝腹部多刀，方手部受傷，兩人都送醫急救。

消防與警方人員表示，今天下午3點07分接獲報案，指中西區金華路3段，手機通信行有人受傷，謝姓男老闆腹部被刺傷送成大開刀急救。涉嫌傷人的方姓男子手部受傷，由員警戒護就醫。

通信行員工說，方是謝的朋友，方表示能以較低價格買手機，謝姓老闆於是給對方7萬元，方事後卻沒有給謝手機，今下午在通信行談判如何處理債務，方卻突然從背包拿出藍波刀挾持女店員，女店員手指流血，謝老闆上前阻止腹部反被刺傷，血流不止，方手部也受傷。

店員馬上打119報案，由救護車將謝及方送醫。警方獲報後，到場蒐證釐清案情。據了解，方疑遭人押至手機店，此部分涉及妨害自由，警方也會進行調查。

台南手機通信行發生貨款糾紛，店員說老闆被刺傷送醫。記者黃宣翰/攝影
台南手機通信行發生貨款糾紛，店員說老闆被刺傷送醫。記者黃宣翰/攝影
台南手機通信行發生糾紛，老闆被刺傷送醫。記者黃宣翰/攝影
台南手機通信行發生糾紛，老闆被刺傷送醫。記者黃宣翰/攝影

挾持 救護車 債務

延伸閱讀

3輛消防車開進校園 450名師生演練防災避震平安逃生

職棒球員父 裝修遭牆壓死

影／男對奇異果過敏 吃完火龍果也休克！急救後暫無礙

富邦悍將林威廷比賽中聞父喪 悲痛提前退場

相關新聞

老翁載老翁疑失控撞山壁 1人失去生命徵象送醫救回

70多歲彭姓老翁駕車載年近八旬的陳姓老翁，今天下午1點多在苗栗縣通霄鎮往三義鄉的苗48線道路一處彎道，疑似失控自撞山壁，...

台南手機行爆糾紛 老闆被刺重傷送醫開刀急救

台南市中西區一家數位通信行今天下午3點多疑發生金錢糾紛，方姓男子積欠謝姓老闆7萬多元，談判時，方涉嫌持藍波刀挾持女店員和...

連千毅復出是非多 同業嗆「專做阿嘶芭樂事」引警關切

「高雄直播主之亂」事主連千毅月前出獄，沉寂一陣子後，近來動作頻頻，警方密切緊盯；日前搜獲情資，盧姓直播主疑質連千毅侵害廠...

北市警路口安全大執法 9月首周取締6611件違規

北市警察局統計，北市自9月1日至9月7日針對執法、教育、工程、宣導、公共運輸5大執法重點，共取締6611件，其中違規車輛...

影／好兄弟顯靈？金山警挖愛心手鍊助白骨找回榮民身分

新北市金山警分局今年2月在萬里加投地區一處樹林發現一堆白骨，查不出身分，以無名屍通報處理，半年來查不出身分，只有採DNA...

敏感！連千毅前據點「現主時」遭轎車衝撞 警火速說明

高雄市1輛轎車今天凌晨沿左營華夏路快車道直行，卻因李姓駕駛伸手撿拾掉落的打火機，失控偏離車道、撞進民宅鐵捲門；鐵捲門遭撞...

不是為錢？台南女子涉竊姐姐保險箱 母親難過道出原因

台南西港區莊姓女子在8月27日放在家中的保險箱失竊，裡面有她和先生辛苦賺來存下的薪水現金79萬元，心急如焚趕緊報警，竟查...

太嚇人！男子騎機車拿菜刀 警方依違反社會法裁罰

網友PO文，昨天大約中午位於台南市中華東路、凱旋路口，一名男子騎著機車等紅燈，左手拿著一把刀，提醒民眾注意，警方根據PO...

不滿機車速度慢 男子連攻擊2騎士

高雄黃姓男子疑因情緒不穩，騎機車時連續攻擊2名機車騎士，嚇得其中一名被害劉姓女騎士在臉書上Po文，「後做就讀國小三年級女...

落海檢討 今後發布長浪警報即啟動「三動作」驅離釣客

宜蘭大溪漁港日前發生「瘋狗浪」沖走10名釣客，造成4死1命危，為避免再發生類似意外，縣政府邀請漁會及海巡單位檢討訂出防災...

北市松山區大樓火警竄出濃煙 消防員趕抵滅火

台北市松山區吉祥路一棟大樓今天下午火警，消防員趕抵發現大量濃煙竄出，初步調查起火民宅無人受困，15分鐘後撲滅火勢，還在清...

影／罕見！肘擊襲警 毒蟲「壞記錄一堆」嘴硬遭收押

罕見！高雄市陳姓毒蟲多次挑釁公權力，不良記錄一籮筐；日前他騎車違規沒戴安全帽，不願配合員警攔查受檢，竟突然「肘擊」員警、...

熱門新聞

爆男高中生多次性侵女同學拍裸照 南投教育處：已開案調查

口罩國家隊爆第二家混陸貨 兩款冒醫療用、含孩童口罩

兒喊「爸爸不要」！當著2幼子前殺妻70刀 檢認惡性重大殺人罪起訴

台南新市業者混充口罩牟利 鄰居怒轟惡質「一定要關起來」

協作員3000公尺高山遭繩索勒脖休克 花蓮、南投合力搶救

監院查石木欽案 揪司法檢警調高層醜聞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。