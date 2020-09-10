連千毅復出是非多 同業嗆「專做阿嘶芭樂事」引警關切

「高雄直播主之亂」事主連千毅月前出獄，沉寂一陣子後，近來動作頻頻，警方密切緊盯；日前搜獲情資，盧姓直播主疑質連千毅侵害廠商、裝潢公司利益，在臉書砲轟連「檯面上很會講，檯面下專做一些阿嘶芭樂的事」，不諱言開嗆「我非常看不起你的處事風格」。

盧姓直播主9月5日下午在臉書發文砲轟連千毅，「連千毅你再繼續黑龍轉桌沒關係」，聲稱廠商從頭到尾都被威脅，「出來做公益我很認同，但私底下要欺負古意人，很抱歉，08西瓜看不過去」；另文更毫無顧忌地說，「連千毅做人剛剛好就好」，指名道姓說他檯面上很會講，檯面下專做「阿嘶芭樂」事。

盧甚至酸說，「我很欣賞你的生意頭腦，我也非常看不起你的處事風格，現在是當作南部囝仔比較好欺負？」

岡山警分局科技偵防蒐報出上述貼文，隨即聯繫盧姓直播主，告誡約制、表明希望他下架撤文，以免擾亂社會安寧。盧姓直播主於是在當晚8點20分主動下架撤文。