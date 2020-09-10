男遭人無故毆傷頭 警積極偵辦

台北市一名父親今天牽機車要載小朋友上課時，遭男子持類似鑰匙的尖銳物毆打，造成頭右側受傷。警方發現，犯嫌打人後搭上一輛汽車逃逸，研判屬刻意犯案，將積極追緝偵辦。

台北市警察局萬華分局東園街派出所所長姜志陽表示，上午8時許獲報，有民眾在民和街附近遭人無故毆打，派員到場時犯嫌已逃逸，先協助被害人就醫。

警方指出，被害人上午準備牽機車載小朋友上課時，忽然有一名男子靠近，持類似鑰匙的尖銳物毆打被害人頭部，造成頭右側受傷；嫌犯打人後，立即離開現場，並搭上一輛接應的汽車後逃逸，研判有2人涉案。

警方初步調查，研判嫌犯應是刻意犯案，已掌握打人嫌犯所搭乘汽車的車牌，將持續擴大偵辦，追查犯案動機。

萬華分局表示，會立即加強此區域巡邏等勤務，保障民眾安全，若遇類似狀況，可立即打110尋求警方協助。