6惡煞催討30萬棒打債務人傷重不治 法官判5年4月至8年

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

林姓男子向李姓男子催討30萬債務，去年11月間夥同程姓男子等6人分乘兩部轎車，到嘉義市交流道旁加油站談判，見李到場直接押上車，載回善化某私人神壇，分持棍棒攻擊其頭部及四肢重傷，再通知李友人送醫，2個月後傷重不治，程等人辯稱到嘉義吃火雞肉飯，在加油站巧遇李，台南地院認程等6人犯剝奪他人行動自由及傷害致人於死罪，分處5年4月至8年徒刑，可上訴。

檢警調查，林與李因債務糾紛，去年11月10日相約在嘉義市交道道旁加油站談判，林邀集程姓、蔡姓、樓姓、周姓、陳姓男子共6人分乘兩部轎車，一同由台南北上嘉義，凌晨2時8分陸續抵達加油站。李和林姓友人則搭載陳姓友人駕駛轎車，3人赴約。

未料，李到場後與友人2人遭對方強押上車，兩車沿國道一號高速公路折返台南，途中在善化讓友人下車後，李則被載至善化某私人神壇，雙方發生口角，遭林、樓分持棍棒攻擊其頭部及四肢，致李左腓骨脛骨、左小腿因骨折變形、右手腕骨折、右手臂及手掌腔室症候群、右頭頂頭皮下出血。

「快不行了！」李的薛姓友人接獲來電，經對方指引，「快送他去醫院」薛等人開車將李載往新樓醫院急救，今年1月10日因腔室症候群、橫紋肌溶解症、急性腎小管壞死、腦髓腫脹腦幹及胼胝體多處腦組織壞死及其併發症死亡。

台南地院合議庭審理時，程等6人均否認相約談判，辯稱在加油站巧遇李。程等人說，分乘兩部轎車到嘉義市要吃噴水火雞肉飯，下交流道在便利超商上廁所、買東西。事後，程等人在律師陪同下，善化警分局自首，並與死者家屬和解。

然而，程等一行人相約深夜在嘉義見面，已非噴水火雞肉飯營業時間，且調閱監視器，僅程1人進入超商，與其供詞不符。且李友人證稱，李表示要去嘉義一趟談事情。

合議庭審酌，林、樓雖均坦承自身所涉全部犯行，程、蔡、周、陳則坦承部分犯行，惟林僅因與李的債務糾紛，竟邀集程等人前往加油站談判，且強押李上車後帶往私人神壇毆打致死，顯然均目無法紀，視人命如草芥，也造成被害人家屬因痛失親人，遭受天人永隔的巨變，造成永難彌平的傷痛。

合議庭認為，林、樓仍蓄意迴護程等4人，程等4人歷經警詢、偵查及本院審理階段均不願供出實際發生經過，僅因客觀證據逐一呈現後，才願坦承部分事實，顯見程等6人就本案犯行仍多所隱瞞且堅不吐實，相互間刻意掩護卸責，難認有何真誠悔悟之心。

台南地院認程等6人犯剝奪他人行動自由及傷害致人於死罪，分處5年4月至8年徒刑，可上訴。圖／本報資料照
台南地院認程等6人犯剝奪他人行動自由及傷害致人於死罪，分處5年4月至8年徒刑，可上訴。圖／本報資料照

嘉義 加油站 債務

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