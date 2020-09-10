聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／好兄弟顯靈？金山警挖愛心手鍊助白骨找回榮民身分
新北市金山警分局今年2月在萬里加投地區一處樹林發現一堆白骨，查不出身分，以無名屍通報處理，半年來查不出身分，只有採DNA。沒想到，日前大鵬派出所員警突然一個感覺，想起白骨的身分可能為失蹤多年的范姓老榮民，重回白骨發現處的樹林開挖，找到愛心手鍊，證實就是范姓老榮民所有，順利幫無名屍找回身分。
大鵬派出所今年2月獲報，萬里加投地區一處樹林發現一堆白骨，查不出身分，以無名屍通報處理，半年來查不出身分，只有送驗採DNA，當初受理的員警也調走。
大鵬派出所警員梁智翔與副所長林漢昌於日前閒談間，提及萬里加投某范姓榮民於民國100年遭通報為失蹤人口，患有失智症之范男在台無子女，且妻子已過世多年，也無其他親戚，其住處已遭拆除為空地，難以追查。
梁智翔表示，說也奇怪，就是一個感覺，他們翻找失蹤檔案資料，聯想起2月間處理的身分不明骨骸極有可能為范民。經查詢，范男於民國106年底經法院宣告死亡，失蹤資料亦已遭撤銷協尋，但他不死心，分析資料後認為很有可能是同一人，懷疑可能會有線索，老榮民都有愛心手鍊，有可能遺留於現場附近。
梁智翔及江聰憲兩人，想著入土為安的精神，就攜帶鐮刀鏟子等工具重返現場，日前在現場挖掘3分鐘，就順利在土壤下發現愛心手鍊，請市府社會局比對號碼，得知手鍊正是范男所有，立即通報基隆地檢署。
警方說，在民俗節日俗稱「鬼月」的7月幫范姓老榮民找回身分，冥冥之中往生者在天之靈說不定。梁智翔表示，就是一個感覺可能是他，就去挖了。
分局長陳永昌表示，同仁秉持著做功德的精神，能夠幫助往生者找回身分，以不放棄的信念堅持到底，一點一滴拼湊出破案契機，其行為值得讚揚。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言