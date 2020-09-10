影／好兄弟顯靈？金山警挖愛心手鍊助白骨找回榮民身分

新北市金山警分局今年2月在萬里加投地區一處樹林發現一堆白骨，查不出身分，以無名屍通報處理，半年來查不出身分，只有採DNA。沒想到，日前大鵬派出所員警突然一個感覺，想起白骨的身分可能為失蹤多年的范姓老榮民，重回白骨發現處的樹林開挖，找到愛心手鍊，證實就是范姓老榮民所有，順利幫無名屍找回身分。

大鵬派出所今年2月獲報，萬里加投地區一處樹林發現一堆白骨，查不出身分，以無名屍通報處理，半年來查不出身分，只有送驗採DNA，當初受理的員警也調走。

大鵬派出所警員梁智翔與副所長林漢昌於日前閒談間，提及萬里加投某范姓榮民於民國100年遭通報為失蹤人口，患有失智症之范男在台無子女，且妻子已過世多年，也無其他親戚，其住處已遭拆除為空地，難以追查。

梁智翔表示，說也奇怪，就是一個感覺，他們翻找失蹤檔案資料，聯想起2月間處理的身分不明骨骸極有可能為范民。經查詢，范男於民國106年底經法院宣告死亡，失蹤資料亦已遭撤銷協尋，但他不死心，分析資料後認為很有可能是同一人，懷疑可能會有線索，老榮民都有愛心手鍊，有可能遺留於現場附近。

梁智翔及江聰憲兩人，想著入土為安的精神，就攜帶鐮刀鏟子等工具重返現場，日前在現場挖掘3分鐘，就順利在土壤下發現愛心手鍊，請市府社會局比對號碼，得知手鍊正是范男所有，立即通報基隆地檢署。

警方說，在民俗節日俗稱「鬼月」的7月幫范姓老榮民找回身分，冥冥之中往生者在天之靈說不定。梁智翔表示，就是一個感覺可能是他，就去挖了。