敏感！連千毅前據點「現主時」遭轎車衝撞 警火速說明

高雄市1輛轎車今天凌晨沿左營華夏路快車道直行，卻因李姓駕駛伸手撿拾掉落的打火機，失控偏離車道、撞進民宅鐵捲門；鐵捲門遭撞後嚴重扭曲變形。敏感的是，遭撞的民宅先前正是直播主連千毅據點「蘭庭精品」，該據點後來牽扯出一連串高雄直播主之亂；警方初步認定自撞事故單純，與直播事件無關。

27歲李姓男子開轎車，今天凌晨2點35分左右，沿華夏路快車道直行，卻失控撞上民宅鐵捲門；轎車車頭毀損、玻璃碎裂一地，遭撞的鐵捲門慘凹陷。李男嚇壞，急忙報警處理，警方到場拍照測繪，並對李男施行酒測，排除酒駕。

據了解，車輛行進時，李男疑打火機掉落至右前座，才想伸手撿拾，才造成車輛失控偏離車道。幸好李男指有受驚嚇，並未受傷，也沒波及到路人；後續由李男與民宅屋主討論賠償事宜。