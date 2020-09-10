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不是為錢？台南女子涉竊姐姐保險箱 母親難過道出原因
台南西港區莊姓女子在8月27日放在家中的保險箱失竊，裡面有她和先生辛苦賺來存下的薪水現金79萬元，心急如焚趕緊報警，竟查出涉案人是自己的妹妹，警方透過兩人母親道德勸說，莊嫌帶著保險箱到案，警方依竊盜罪嫌移送，事件爆發後，莊母責怪也心疼小女兒，她道出幕後原因不是為錢，是因她和大女兒有口角爭執，小女兒想為她出氣，才偷走大女兒的保險箱，用了錯誤的方式，但做錯事就要付出代價。
據指出，當天莊姓被害人的妹妹趁莊婦公公一人在家時，前往借用廁所，因穿雨衣、戴口罩和安全帽無法看清楚面貌，沒有被認出來，但可以說出媳婦名字，莊女公公以為是媳婦朋友就讓她進屋使用，警方調閱監視器，莊女指認出是其住台南市區的妹妹。
警方調查，莊女妹妹假藉借用廁所趁隙將後門門鎖打開，在門外等待屋主出門後進入將保險箱竊走，作案後將保險箱放在機車踏板上載走，被監視器錄下，家人錯愕之餘，由母親曉以大義，勸說莊嫌帶著保險箱到派出所說明案情。
莊嫌供稱險箱暫放在友人家中，她沒有打開，裡面現金都沒有動過，作案動機是要「要讓姐姐緊張一下」，莊嫌母親也證實，只是母女三人的矛盾，小女兒認為姐姐對她不好，姐姐又看錢太重，才會拿走她的保險，只是要嚇嚇她，不是外傳說是缺錢花用動到姐姐頭上，眼見家務事卻變成公訴竊盜罪，除斥責女兒作法不對，也對她被移送法辦，心急難過不已。
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