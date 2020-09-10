不滿機車速度慢 男子連攻擊2騎士

高雄黃姓男子疑因情緒不穩，騎機車時連續攻擊2名機車騎士，嚇得其中一名被害劉姓女騎士在臉書上Po文，「後座就讀國小三年級女兒差點被拉下車」；轄區警方鳳山分局員警，昨晚7點找到黃男，依社會秩序維護法第87條送辦。

前天下午時，劉姓女子在臉書社團上Po文，稱早上騎車載女兒上學時，行經鳳山區光遠路，遇上怪異男子騎車與他們並行，還準備伸出手抓她們，好險她反應快速趕快將車轉離。

但每想到機車往前行進百公尺，這名騎士突又攻擊另一名騎機車的吳男，騎士朝吳踹一腳後離去，她Po文想提醒網友們騎車時要小心周遭來車，並注意行車安全。

轄區警方鳳山分局組成專案小組，沿路調閱監視器及查訪路人，昨晚7點多時，在林園區某空地找到黃男，他辯稱因心情不好，且當時車流多，看到車速慢的騎士，莫名情緒失控導致行為失控。