落海檢討 今後發布長浪警報即啟動「三動作」驅離釣客

宜蘭大溪漁港日前發生「瘋狗浪」沖走10名釣客，造成4死1命危，為避免再發生類似意外，縣政府邀請漁會及海巡單位檢討訂出防災措施，規定今後只要氣象局發布「長浪」警報，立即強制驅離釣客、拉警戒線、再不聽從就告發共三個動作。

縣政府表示，位於頭城鎮大溪漁港防波堤吃水深，堤防出港嘴一帶的魚群多，很好垂釣，不管白天或晚上都有人來；但因為面對太平洋，秋天過後東北季風增強，尤其這裡會經常突然發生瘋狗浪，絕非安全垂釣地點，縣府為了安全起見，向來都禁止民眾垂釣。

本月7日上午發生瘋狗浪捲落釣客意外，把在紅燈塔垂釣的10名釣客捲入海。據了解，大溪漁港每年都有釣客落海死亡，但以這次造成4死1命危的情況最嚴重。

縣府農業處表示，昨天下午邀請頭城區漁會及海巡單位開會討論，達成管制共識，未來將以氣象單位對鄰近海域發布「長浪」警報，做為強制管制基準。

一旦有長浪，立即請岸巡人員展開釣客強制驅離，第二個動作就是拉起防波堤入口的警戒線，如果再不聽勸告，即依違反漁港法開罰３萬到１５萬元。縣政府表示，除了大溪漁港，縣內如釣客多的梗枋及石城漁港等，也是依照此原則辦理；至於沒有發布「長浪」警報時，採取柔性勸導。

相關單位達成執法共識後，今天會立即著手對外公告。縣府農業處表示，在中央政府向海致敬、親近海洋的前提下，對於未開放垂釣漁港，中央大原則是要求地方縣市政府以「驅離代替處分」，以前岸巡人員是每天巡邏兩次，今後也會加強巡邏頻率，勸離釣客。