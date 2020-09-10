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連鎖海鮮餐廳老闆黃俊雄夫婦 撫養女童6年難以收養

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

「我們家並不缺孩子！只是單純想要給她一個充滿愛心健全的家，有這麼難嗎？」在台北市萬華、新北市蘆洲經營連鎖海鮮餐廳多年的黃俊雄和妻子連淑真，育有2名子女皆已成年，還有2名孫兒當了阿公、阿嬤，不僅如此，15年前他們還領養1個兒子，現在已經讀高中了。

不過2014年，夫妻倆原本答應朋友幫忙媒合領養家庭未果，小女嬰留在身邊日久生情，成了一種放不下手的責任與緣分。可是國內相關法令修改後，導致他們無法直接領養，黃俊雄為此年年四方奔走卻處處碰壁，但是他沒有灰心放棄，心裡暗自為「女兒」發願：爸爸一定許妳一個未來！

現年50歲的黃俊雄說，「小女兒」的生母原已育有4名子女，後來丈夫因為販毒被判刑20餘年，入獄3年之後，她竟然又懷孕生產，婆家很不高興，逼她把這名女嬰「處理掉」，否則斷絕她和4個小孩的金援，因此找上黃俊雄夫婦幫忙，但領養家庭嫌棄嬰兒的性別、覺得生母太複雜，最後放棄媒合。

也許跟連淑真自己出生28天便送給鄰居當養女的成長經驗有關，她總是不忍弱勢孩子吃苦，長年當志工之外，15年前便領養1名男孩。這回她又向丈夫提出：「這個女孩出生第3天就抱來我手上，既然媒合不成，這樣下去太可憐！不然我們來收養她？」

當時黃俊雄說：「我都45歲了，再養個小孩不會太累嗎？」後來因為連淑真堅持，他也只好點頭。於是黃俊雄去找社福聯盟洽詢領養細節，才得知兒童及少年福利法已經修改，自2012年5月30日起，出養人及收養人均應委託第三方媒合機構代辦，無法再以私下約定的方式領養。

自此，他拜託議員、求助立委、和社會局協商很多次，也洽詢好幾個第三方媒合機構，都沒用。折騰將近1年之後，竟然連生母也失聯了，這個孩子自此留在他們身邊一起生活迄今，從牙牙學語、蹣跚學步到現在上幼兒園都已經6歲。

失聯數年，直到1年多前，孩子的生母才突然從獄中寫信給黃俊雄，詢問收養手續申辦進度。原來他也因為販毒案入監服刑，黃俊雄說：「我真不知該如何回答她！」

這女孩留在身邊的6年間，由於沒有名分，黃俊雄全家人想出國旅遊，因為她不能去，只能留在台灣玩！就讀幼兒園，只能選私立，包括保險等等許多文件簽署，只能私下拜託園長通融。

生病了，只能去小診所自費看醫生，沒有健保卡不能去大醫院。例如3歲那年曾染腸病毒，夫妻倆真的超級憂心，幸好在家休息幾天便痊癒，最怕萬一需要住院觀察，會找不到法定監護人幫她簽名。

但現在又面臨新問題，再過不久孩子即將上小學。黃俊雄諮詢過數名律師，研議辦理領養，數度奔波跑監獄找孩子的生母簽文件，好不容易備齊資料，剛好生母也假釋出獄，便一起去開家事法庭，卻被法官當頭棒喝潑了一身冷水：「孩子不可能判給你收養啦！法律就是這樣規定！一定要有第三方機構媒合！」

他聽從法官的建議去找兒福聯盟，社工聽了他們的故事深受感動，卻說已經實際撫養5年多，兒福聯盟幫不上忙，建議去找社會局介入才可能有轉機？後來又先後拜訪幾個社福媒合機構和社會局，最後的結果都一樣令人失望。

黃俊雄無奈說：「我真的不懂，1個天真活潑可愛的6歲小女孩，需要法官判給她溫暖家庭和疼愛她的父母！為何就這麼困難？」但是他不能放棄，還會繼續努力，因為緣分注定了責任，他發願要許給這個老天爺恩賜的「小女兒」，一個幸福家庭！

黃俊雄與妻子撫養女童6年，時時帶在身邊視如己出。圖／黃俊雄提供
黃俊雄與妻子撫養女童6年，時時帶在身邊視如己出。圖／黃俊雄提供
黃俊雄與妻子撫養女童6年，嘗試申辦收養卻處處碰壁，但是他不灰心，仍在努力。記者林昭彰／攝影
黃俊雄與妻子撫養女童6年，嘗試申辦收養卻處處碰壁，但是他不灰心，仍在努力。記者林昭彰／攝影
女孩出生3天便交給黃俊雄夫婦撫養，如今已經6歲，健康活潑。圖／黃俊雄提供
女孩出生3天便交給黃俊雄夫婦撫養，如今已經6歲，健康活潑。圖／黃俊雄提供
黃俊雄與妻子撫養女童6年，嘗試申辦收養卻處處碰壁，但是他不灰心，仍在努力。記者林昭彰／攝影
黃俊雄與妻子撫養女童6年，嘗試申辦收養卻處處碰壁，但是他不灰心，仍在努力。記者林昭彰／攝影
黃俊雄與妻子撫養女童6年視如己出，時常四處遊玩。圖／黃俊雄提供
黃俊雄與妻子撫養女童6年視如己出，時常四處遊玩。圖／黃俊雄提供
女孩出生3天便交給黃俊雄夫婦撫養，如今已經6歲。圖／黃俊雄提供
女孩出生3天便交給黃俊雄夫婦撫養，如今已經6歲。圖／黃俊雄提供
黃俊雄與妻子撫養女童6年視如己出，時常四處遊玩。圖／黃俊雄提供
黃俊雄與妻子撫養女童6年視如己出，時常四處遊玩。圖／黃俊雄提供

收養

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