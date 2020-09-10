汽車衝出永安漁港護欄落海 駕駛稱精神不濟
永安漁港傳出車輛落海意外，今早8點19分，1名51歲林姓男子開車行經桃園市新屋區永安漁港南堤末端時，疑似因精神不濟不慎衝向護欄，墜落於消波塊上。海巡人員到場處理時，駕駛林男已自行脫困，所幸僅左手掌擦傷，已送往衛生福利部桃園醫院新屋分院治療。
海巡署北部分署第八岸巡隊永安安檢所表示，今早8點19分，安檢所執勤人員，以港區監視器及望遠鏡發現，永安漁港南堤末端有車輛衝向護欄墜落於消波塊上，同時海巡署第三（桃竹）巡防區指揮部接獲桃園市消防第二大隊永安分隊通報前往協處。
第三巡防區獲報後，立即指揮永安安檢所及線上巡邏人員，攜帶救生裝備前往救援，海巡人員、消防分隊及楊梅分局永安派出所人員抵達現場，發現落海的駕駛林男已自行脫困，僅左手掌擦傷，並表示因精神不濟不慎衝向護欄落海，目前已送往衛生福利部桃園醫院新屋分院治療；落海汽車也已由林男自行聯絡吊車吊離港區。
第八岸巡隊表示，秉持「人溺己溺」的精神，平時除須堅守崗位外，遇有急難救援事件，將立即派員搜救，並呼籲民眾若於港區或岸際發生危安情事，可撥打「118」海巡報案專線，海巡署將立即派員前往處理。
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