汽車衝出永安漁港護欄落海 駕駛稱精神不濟

永安漁港傳出車輛落海意外，今早8點19分，1名51歲林姓男子開車行經桃園市新屋區永安漁港南堤末端時，疑似因精神不濟不慎衝向護欄，墜落於消波塊上。海巡人員到場處理時，駕駛林男已自行脫困，所幸僅左手掌擦傷，已送往衛生福利部桃園醫院新屋分院治療。

海巡署北部分署第八岸巡隊永安安檢所表示，今早8點19分，安檢所執勤人員，以港區監視器及望遠鏡發現，永安漁港南堤末端有車輛衝向護欄墜落於消波塊上，同時海巡署第三（桃竹）巡防區指揮部接獲桃園市消防第二大隊永安分隊通報前往協處。

第三巡防區獲報後，立即指揮永安安檢所及線上巡邏人員，攜帶救生裝備前往救援，海巡人員、消防分隊及楊梅分局永安派出所人員抵達現場，發現落海的駕駛林男已自行脫困，僅左手掌擦傷，並表示因精神不濟不慎衝向護欄落海，目前已送往衛生福利部桃園醫院新屋分院治療；落海汽車也已由林男自行聯絡吊車吊離港區。