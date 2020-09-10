協作員3000公尺高山遭繩索勒脖休克 花蓮、南投合力搶救

一支5人隊伍昨從南投出發，攀能高安東軍縱走路線，今天上午途經花蓮、南投交界處，海拔超過3000公尺的卡賀爾山時，一名高姓高山協作員不知何故遭繩索勒脖當場休克，山友見狀連續施以心肺復甦術（CPR）一小時，仍未恢復生命跡象，因山區天候不佳直升機無法吊掛，花蓮、南投兩地救難人員已趕上山救援。

花蓮縣消防局表示，這支5人登山隊伍昨天從南投縣屯原登山口入山，要爬能高安東軍縱走路線，今天上午路經卡賀爾山時，擔任原住民語翻譯的51歲高姓高山協作員突被繩索勒住，當場休克。

花蓮縣消防局上午10時28分獲報，立即協請空勤直升機出動，11時30分飛抵目標上空，但因山區滿是濃霧，能見度低，無法吊掛。

據了解，高姓傷患在經過現場山友搶救，連續一小時CPR後，仍無生命跡象，相當不樂觀。花蓮縣消防局第二大隊長王明忠說，目前已出動壽豐消防分隊兩名人力，與南投縣仁愛分隊救難人力集結，從該隊伍入山的屯原登山口徒步上山，預計最快明天下午抵達目的地，另外也會持續申請空勤直升機協助救援。