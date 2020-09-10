倒車不慎輾斃7旬婦 小貨車駕駛送辦

中央社 / 台中10日電

梁姓男子今天凌晨駕駛小貨車，在台中市東區一處果菜行前空地準備倒車，疑因視線死角，車子不慎撞到71歲的游姓婦人，游婦卡在車底，送醫不治，警方依過失致死罪嫌將梁男送辦。

台中市第三警分局今天凌晨4時接獲通報，東區樂業南路一處果菜行門口前空地，有民眾遭倒車的菜車輾過，立即派員前往現場查看。台中市消防局也派救護人員前往救援，救護人員利用器具將受困車底的游婦救出，但她現場已無生命跡象，送醫後仍不治。

警方調閱監視器發現，梁姓男子駕駛原本將車子停在路邊，為了載貨遂倒車進入果菜行，剛好游婦從後方經過，疑因視線死角，梁男倒車時直接撞上游婦，他下車後發現游婦卡在車底，立即報警處理。警方調查後，依過失致死罪嫌將梁男依法送辦。

台中市 東區

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