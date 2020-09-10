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詐騙集團慣用3步驟看這裡防範！接到這3支號碼先求證

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

台北市警松山分局日前到轄內的健康服務中心向長者宣導反詐騙，指出上月松山區發生4起詐騙案，其中2件金額損失超過百萬。松山分局說，來電號碼開頭為「002」、「009」、「+886」且對方稱自己是政府機關時，極有可能是詐騙，應求證。

「小姐您好，我是某電信公司客服人員，經警方調查，有人冒用您的個資申請詐騙電話門號，恐涉及刑責，請配合檢警調查」；「先生您好，這邊是健保署，因為您的健保卡有不正常看病記錄，我們懷疑您有盜領健保費，請配合檢警調查」。松山分局指出，這些都是常見詐騙手法。

又或是「先生您好，我是某戶政事務所，您是否有委託他人領取戶籍謄本，因您的身分證遺失遭人盜用辦理銀行戶頭，該銀行戶頭有洗錢紀錄，我幫您轉接165」。

松山分局說，詐騙集團犯罪對象為老人、家庭主婦、退休民眾，上月發生4起假冒機構（公務員）的詐騙案，有2件損失金額超過百萬，其手法分3階段，第一，假冒電信公司或健保署等，聲稱被害人身分遭冒用、健保卡濫用遭停卡，或是欠繳電話費。

再者，詐騙集團會將電話轉接給同夥，由同夥假扮假警察，稱被害人涉及刑案、人頭帳戶、詐欺共犯，因偵查不公開，要求其不得透露。

最後，電話轉到假檢察官、法官，謊稱被害人「身分遭冒用協助申請資金公證」、「法院幫你保管金錢」、「監管帳戶」。

松山分局強調，檢警絕不會向民眾收取現金、存簿、提款卡及印鑑，民眾聽到「身分遭冒用」、「涉及刑案」、「電話做筆錄」、「傳真公文」或「監管帳戶」等關鍵字，絕對是詐騙。

另外，政府機關不會用國際電話聯絡民眾，若來電號碼開頭為「002」、「009」、「+886」，應撥打165反詐騙專線查證。

松山分局本月5日到轄區的健康服務中心，辦理「17反詐騙」犯罪預防宣導活動，向長者們宣導上述手法，指出防止詐騙三步驟「冷靜、報警、查證」。

松山分局日前到轄區的健康服務中心向長者宣導反詐騙。記者蔡翼謙／翻攝
松山分局日前到轄區的健康服務中心向長者宣導反詐騙。記者蔡翼謙／翻攝
松山分局日前到轄區的健康服務中心向長者宣導反詐騙。記者蔡翼謙／翻攝
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松山分局日前到轄區的健康服務中心向長者宣導反詐騙。記者蔡翼謙／翻攝
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