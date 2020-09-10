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影／車禍後「喬」好久才離去 對方回馬槍報警還是挨罰

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市民周男上月間駕駛自小客車，與劉男所騎機車擦撞，劉未經同意即騎機車離去，經周報警，員警通知劉到案，劉表示因周男說要去找人並步行離開，以為對方不需處理才駛離現場，怎知周會報警，台中市警四分局依違反道路交通管理處罰條例告發。

市警四分局交通分隊分隊長顏志明表示，車輛行駛發生交通事故後須留在事故現場；若無人受傷、不須警方處理，也應互留聯絡方式或填具和解書，留下證據證明雙方同意各自離開，否則將依道路交通管理處罰條例第62條第一項規定「汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置，處新台幣1000-3000元之罰緩」，呼籲駕駛人切勿心存僥倖。

市警第四分局交通分隊蘇姓警員，上月4日下午，接獲通報前往南屯區黎明路與三和街口處理事故，蘇抵達現場只見周姓自小客車駕駛(男、20歲)，周表示與一輛重機車發生交通事故，對方未經同意駛離現場。警方循線通知劉姓機車騎士(男、40歲)到案。

警方調閱路口監視器與周姓駕駛之行車紀錄器影像，見雙方當事人於事故地點碰撞後，駕駛皆下車比手畫腳、交換意見談了約5分鐘，自小客車駕駛車留現場先步行離開，另一方重機車駕駛過不久即騎車離去。經通知駛離現場之劉姓駕駛到案說明，劉姓騎士自稱因對方說要去找人並步行離開，以為對方不需處理才駛離現場。怎知周6分鐘後再走回現場並向警方報案。

周堅稱劉未經他同意就駛離，且劉未能出具相關證明如和解書、也未留下連絡方式，本案劉事故後、雖然起初有留在現場，不過無法證明對方同意其離開，故認定劉發生事故後未依規定處置，警方於調查後依道路交通管理處罰條例開單舉發。

周男駕駛自小客車與劉男所騎機車擦撞，劉未經同意即騎機車離去，員警通知劉到案，劉表示因周男說要去找人並步行離開，以為對方不需處理才駛離現場，警依違反道路交通管理處罰條例告發。圖／警方提供
周男駕駛自小客車與劉男所騎機車擦撞，劉未經同意即騎機車離去，員警通知劉到案，劉表示因周男說要去找人並步行離開，以為對方不需處理才駛離現場，警依違反道路交通管理處罰條例告發。圖／警方提供
周男駕駛自小客車與劉男所騎機車擦撞，劉未經同意即騎機車離去，員警通知劉到案，劉表示因周男說要去找人並步行離開，以為對方不需處理才駛離現場，警依違反道路交通管理處罰條例告發。圖／警方提供
周男駕駛自小客車與劉男所騎機車擦撞，劉未經同意即騎機車離去，員警通知劉到案，劉表示因周男說要去找人並步行離開，以為對方不需處理才駛離現場，警依違反道路交通管理處罰條例告發。圖／警方提供

事故 台中市 機車騎士

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