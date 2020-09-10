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影／船長落海致無人船狂飆 海巡馳援安全護返港
新竹外海9日發生撞船事件，其中一艘船的船長不慎落海，雖及時被另艘船救起，卻導致落海船長的船無人駕駛，以高速在海上自動航行，海巡署艦隊分署第十二（新竹）海巡隊獲報，立刻前往搭救，發現無人船持續向前衝，最後直到燃油耗盡才停下，將其拖回新竹漁港。
新竹海巡隊指出，獲報後立刻通報線上巡防艇救援，並電新竹漁業電台，讓其廣播海面漁船勿靠近狂衝中的無人船，以免發生意外。巡防艇發現無人船後，持續緊追在旁戒護，直到該船燃油耗盡才停下，在船長同意下協助拖至安全水域，轉交友船拖帶，並持續戒護至新竹漁港。
新竹海巡隊呼籲，民眾於海上作業應落實航前檢查並隨時注意海象狀況及航行安全。若有發現不法或任何需要，請撥打「118」報案服務電話通報，海巡署將立即前往處理。
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