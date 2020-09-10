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「休閒館」掛羊頭賣狗肉 吸48人群聚賭博「還未客滿」
不法賭博業者在台北市萬華區康定路一處民宅內，假借「休閒館」名義吸客聚賭，警方獲報後介入調查，昨天見時機成熟上門搜索，當場查獲員工、賭客等54人，查扣抽頭金、賭資56萬餘元，全案依賭博罪嫌移送台北地檢署偵辦。
警方調查，賭博業者4月起在康定路上一處民宅內，利用申請商業登記項目「其他休閒服務業」開設「休閒館」，卻在館內擺設18張麻將桌，並提供賭客點數卡作為籌碼行賭，該籌碼事後皆能兌換現金，業者以每將100元價格作為抽頭金。
業者為了吸引賭客，除了主打服務態度良好外，還推出「壽星免附抽頭金」等優惠活動。
警方經數日蒐證，昨天下午4時許前往該館持票搜索，當場查獲44歲廖姓女負責人、5名員工及48名賭客，查扣抽頭金16萬餘元、籌碼賭資40萬餘元、麻將賭具等證物，詢後依涉賭博罪嫌送辦。
警方呼籲，賭博場所為治安顧慮源頭之一，危害社會治安至鉅，警方將會持續全力掃蕩賭博行為，展現淨化社會治安並杜絕賭博歪風的決心。
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