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台南小黃司機撞癱機車騎士 法官判賠1974萬元

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

李姓計程車司機3年前5月23日清晨駕車沿台南市中西區府前路一段由東往西方向行駛，行經永福路閃光黃燈交岔路口超速通過，與當年25歲黃姓機車騎士沿永福路一段由南往北行駛經過時發生車禍，致黃重創多次急救才救回，也因癱瘓終生須躺在病榻上，求償3118萬多元，李主張黃喝酒，法官認李應負75%過失責任，與車行連帶賠償黃1974萬元及其父母各100萬元精神賠償金。

檢警調查，李受雇於汽車行擔任計程車司機，2017年5月23日上午5 時26分，駕駛車計程車，沿台南市中西區府前路一段由東往西方向行駛，行經該路與永福路口設有閃光黃燈的交岔路口時，竟貿然駕車超速通過，剛好黃姓男子騎機車，沿永福路一段由南往北行駛，見狀閃避不及，雙方發生車禍。

黃頸椎、胸椎、肋骨多處骨折及神經損傷，右掌骨折及右臂神經叢損傷，並致右手、雙下肢及膀胱功能已完全喪失，達到重度殘障的重傷害。經過多次急救開刀，住院達1個月，才救回一條命，但也因此癱瘓。

他和父母提告求償，包括醫療費用21萬多元；現為28歲，平均餘命為49.7年，預估需支出醫療費用168萬多元；已支出看護費用42萬多元；因癱瘓終生需2名看護照顧費1702萬多元；其他增加生活之需要費用7萬多元；勞動能力減損損害775萬多元；精神慰撫金400萬元，合計3118萬多元。父母則求償精神慰撫金各200萬元。

李及辯護人主張，黃在事故發生前有飲用酒精，且經過主幹道並無停車查看，認過失比例黃應占六成，他占四成。李表示，事故發生前以開計程車為業，收入並不穩定，又需扶養2名未成年子女，對方主張精神慰撫金過高。

車行謝姓老闆指出，李2016年10月24日向車行承租該車時，即要求李詳加閱讀租賃契約書後親筆簽名，交車前也特別提醒於租用期間必須遵守一切交通規則並小心駕駛，並在契約書註明，卻仍發生此事故，車行認對此事件已盡責任而仍不免發生損害，不應與李連帶負賠償責任。

台南地院依黃所提出醫療收據、看護費、外勞薪資、交通費、醫療用品收據、薪資證明影本佐證，認黃請求精神賠償應以200萬元較適當，因車禍所受損害金額合計為2918萬多元，另黃父母請求精神賠償應各以100萬元較適當。

台南地院指出，李在市區道路以90公里時速通過應減速的閃光黃燈交岔路口，駕駛行為甚為魯莽，應由李負擔較重的過失責任（75%），依此計算，黃得請求賠償金額為2189萬多元，扣除已領取強制汽車責任保險金214萬多元，判賠1974萬多元。

台南市李姓計程車司機3年前撞癱當時年僅25歲黃姓機車騎士，騎士及父母求償3000多萬元，台南地院認李應負75%過失責任，與車行連帶賠償黃1974萬元。圖／本報資料照
台南市李姓計程車司機3年前撞癱當時年僅25歲黃姓機車騎士，騎士及父母求償3000多萬元，台南地院認李應負75%過失責任，與車行連帶賠償黃1974萬元。圖／本報資料照

計程車 事故 車禍

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