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屏東A1疑肇逃事故台東攔獲 司機稱：不知撞到人
屏東縣台1線枋山鄉南和路段9日深夜10點多發生一起死亡車禍，一輛車南下行經該路段，疑似高速撞擊並輾斃一名行人，警方通報線上警力攔查，於10點50分在台東太麻里新香蘭查獲肇事車輛，勘驗完人車帶回枋寮分局偵辦。
台東警方表示，昨晚10點多接獲屏東枋寮分局通報，A1肇逃事故，隨即展開攔查勤務，太麻里分駐所員警10點50分於新香蘭北上路段查獲疑似肇事曳引車，當場查扣下來，11點45分枋寮分局4名員警抵達現場，經勘驗後，發現右後車輪胎有血跡，初步判斷應為肇事車輛，並人車帶回枋寮分局偵辦。
據了解，肇事的56年次陳姓司機，從台中市載運礦泉水到台東，行經枋寮時，不曉得有撞到人，被警方攔查也感到不知所措，事後才知撞到人。
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