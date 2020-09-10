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影／老翁深夜馬路被撞遺體四散 警方逮肇逃拖板車司機

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導

屏東縣枋山鄉台1線448.5公里南向車道昨晚10時許發生嚴重死亡車禍，行動不便的66歲賴姓男子過閃光號誌路口時，被車輛高速撞擊後再輾過，遺體四散，身體斷成兩截，肇事駕駛逃逸；警方事後在台東縣找到涉嫌肇逃的拖板車和司機，因現場無路口監視器畫面，正比對目擊證人所見及現場跡證調查釐清。

警方調查，死者為行動不便的賴姓居老翁（66歲），深夜獨自過道路時，先遭到一輛拖板車（陳姓駕駛，52歲）撞輾，接著被另名陳男（47歲）駕駛的輛車二度輾過；肇事拖板車第一時間並未停下查看，駛離現場死，另輛小客車駕駛自覺有輾到東西，急忙下車查看，在現場等待警方到場。

警消人員趕到現場，賴姓老翁遺體支離破碎、血肉模糊，且上下半身還險些斷成兩截，柏油路面滿是血跡，現場怵目驚心；警方2小時後在台東縣太麻里鄉攔獲拖板車司機，他表示不知有撞到人。死者經查是住枋寮鄉且獨居，有中風病史，行動不便領有殘障手冊。

目擊駕駛者說，當時看到死者緩緩步行穿越馬路，好像未注意來車，他閃過之後，後面的拖板車來不及剎車就直接撞了上去，他有聽到緊急剎車聲，後面那輛轎車就停在路上。

66歲賴姓男子昨天深夜過屏鵝公路閃光號誌路口時，被車輛高速撞擊後再輾過，遺體四散，身體斷成兩截，警方2小時後在台東找到拖板車進行蒐證。記者潘欣中／翻攝
66歲賴姓男子昨天深夜過屏鵝公路閃光號誌路口時，被車輛高速撞擊後再輾過，遺體四散，身體斷成兩截，警方2小時後在台東找到拖板車進行蒐證。記者潘欣中／翻攝
66歲賴姓男子昨天深夜過屏鵝公路閃光號誌路口時，被車輛高速撞擊後再輾過，遺體四散，身體斷成兩截，肇事駕駛逃逸。記者潘欣中／翻攝
66歲賴姓男子昨天深夜過屏鵝公路閃光號誌路口時，被車輛高速撞擊後再輾過，遺體四散，身體斷成兩截，肇事駕駛逃逸。記者潘欣中／翻攝
66歲賴姓男子昨天深夜過屏鵝公路閃光號誌路口時，被車輛高速撞擊後再輾過，遺體四散，身體斷成兩截，肇事駕駛逃逸。記者潘欣中／翻攝
66歲賴姓男子昨天深夜過屏鵝公路閃光號誌路口時，被車輛高速撞擊後再輾過，遺體四散，身體斷成兩截，肇事駕駛逃逸。記者潘欣中／翻攝

老翁 台東 屏東縣 車禍

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