酒駕男停車問路 19歲重機男撞上枉死

台中市林姓男子去年酒駕行經彰化縣福興鄉144號縣道時，因對路況不熟停在外側機車道，打電話向友人問路時，後方騎重機的許姓男子因該路段光線不良撞上林男，傷重不治，另一名蔡姓女子也撞上許男重機而受傷，彰化地方法院依酒駕、過失致死罪判處林男2年有期徒刑。

林男去年3月16日下午2點到4點在台中市一家雜貨店喝了啤酒後返家休息，晚間6點多再出門要到彰化縣訪友，沿途行經國道一號接台76線快速道到144縣道時，將車子停在外側機車道長達10分鐘，打電話向友人問路時，卻遭後方騎重機的19歲許男撞上，許男撞飛倒地頭部重創不治，後方蔡女也因撞上許男機車受傷，造成鎖骨骨折等傷勢，林男酒測值則為 每公升0.41毫克。

法官認為，林男不應酒駕，且停在機車道長達10分鐘，佔用機車道，妨礙機車通行，騎機車的許男有優先路權，因該路段夜間照明不佳，許男才會撞上，且林男又酒駕，所以林男應負主要肇事責任。