討債凌虐釀1死1傷案再增5嫌 檢方訊後諭知交保

黃姓男子等5人將2名廖姓男子打成1死1傷，黃男等5嫌7日已遭收押。今天又有張姓男子等5人到警局說明，疑參與押人，檢方複訊後諭知張嫌等人以50萬元到60萬元不等金額交保。

黃姓男子和2名廖姓男子疑有財務糾紛，黃男等人將2名廖男帶到南投縣水里鄉一處民宅毆打，其中一人被打死，另一人四肢骨折，黃男等5名犯嫌遭收押，但今天又有40歲張姓男子、38歲葉姓男子、32歲羅姓男子、30歲陳姓男子、26歲黃姓男子主動到南投縣警察局集集分局表示參與犯案。

偵辦此案的集集分局表示，這5名關係人主動到分局偵查隊說明案情，初步偵訊後，今天下午移請南投地檢署複訊；據了解，這5名男子疑是當時從台中市一家酒店將廖姓死者押到南投，再交給黃姓主嫌，至於是否參與動手毆打廖姓死者，有待檢警進一步釐清。

南投地檢署晚間表示，張姓男子等人涉犯殺人、傷害致死、妨害自由等罪嫌，檢察官複訊後，綜合目前事證及涉案情節，諭知張姓犯嫌以新台幣60萬元交保候傳，其餘4人都是50萬元交保，5人都限制出海、出境。

2名廖男日前到台中市一家酒店消費，出店門後被帶到南投縣水里鄉一處民宅毆打，黃男等人持球棒、木棍痛打被害人，其中一人被打到重傷，事後被犯嫌載到台中榮民總醫院急救並於5日晚間向警方自首，不過另一名廖男則是被活活打死，全案6日曝光。