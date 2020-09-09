挑戰公權力？ 高雄2男藐視法庭痛毆1人畫面曝光
網路社群瘋傳，高雄地方法院法庭門外，疑當事人為債務糾紛官司鬧不愉快，2名男子暴拳痛毆另名男子，挨打的男子抱頭閃躲、步步退避。法庭外大動作驚動法警，隨即前往制止、將兩邊拉開；據了解，糾紛雙方都不願提告，一哄而散。
社群黑色豪門流出影片，3名男子今天下午3點半左右，在高雄地院刑事第三法庭外座椅區鬧糾紛，白衣、黑衣男子緊緊抓住紅衣男子不放，頻頻出拳教訓；紅衣男子挨不住，蜷縮在座椅上抱頭掩護，伺機朝法庭方向跑去閃躲。白衣、黑衣男子緊追不捨，追上去又是一陣暴打，還用台語吆喝「要跑去哪」，爆出一連串粗口。
短短9秒鐘影片引發社群討論。由於糾紛位置點就緊鄰法警辦公室，法警聽聞動靜，立刻上前阻止，將兩邊拉開。據悉，糾紛雙方向法警表示，彼此互相認識，法警進一步詢問，雙方都不願意提告，各自離開法院。
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