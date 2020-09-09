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遠洋漁船「海洋發展六號」氨氣外洩 釀2死2傷悲劇

聯合報 / 記者邱奕能王昭月／高雄即時報導

隆順漁業集團旗下「海洋發展六號」遠洋漁船，近日停泊在高雄旗津港內維修冷凍設備，不料今午一點多傳出氨氣外洩，刺鼻氣味嗆昏在漁船內的謝姓、林姓及兩名外籍漁工，但分別送醫後，仍造成兩死悲劇。

停泊在高雄旗津區海巡署艦隊分署旗津分隊旁海事船渠的「海洋發展六號」，今天下午進行維修時發生俗稱「阿摩尼亞」的氨氣外洩，當時船艙內有前來維修冷凍設的卅二歲林姓及卅一歲謝姓兩名工人及兩名外籍漁工。

海巡人員與高雄港務消防隊獲報前往救援，偕同消防人員穿防護衣進入搜救，其中三人送小港醫院，一人送大同醫院搶救。送往小港醫院的施姓工人疑吸入過多氨氣，急救無效，另名送大同醫院的林姓男子，到院前也無生命跡象。

小港醫院表示，另兩名印尼籍傷者，一個身體沒有大礙，已出院返家，另一人眼睛張不開，留在醫院觀察。

意外發生後，高雄港務警察總隊找施工包商和輪機長等人調查，得和海洋發展六號預備下周出海捕撈秋刀魚，船公司請包商維修冷媒等冷凍設備，不幸發生意外，高雄市勞檢處已派員釐清事因。

海洋發展六號隸屬「隆順漁業集團」，旗下有遠洋船隊、超低溫海上搬運船及全台最大的超低溫倉儲和加工廠。國內第一家順億鮪魚專賣店即是順隆漁業集團開設。

隆順漁業集團旗下「海洋發展六號」遠洋漁船，今午維修冷凍設備時發生氨氣外洩，造成二死二傷。記者邱奕能／翻攝
隆順漁業集團旗下「海洋發展六號」遠洋漁船，今午維修冷凍設備時發生氨氣外洩，造成二死二傷。記者邱奕能／翻攝
海巡署及消防人員趕忙搶救，分別將兩名維修工人及兩名外籍漁工送醫，但仍傳出兩死悲劇。記者邱奕能／翻攝
海巡署及消防人員趕忙搶救，分別將兩名維修工人及兩名外籍漁工送醫，但仍傳出兩死悲劇。記者邱奕能／翻攝

海巡署 低溫 外籍漁工

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