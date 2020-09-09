雲林麥寮男子遭眼鏡蛇強吻 幸遇暖警開道救命

雲林麥寮8日晚間一名40歲范姓男子在家穿鞋遭眼鏡蛇強吻！家人緊急將他送至麥寮長庚醫院，未料該院僅有龜殼花血清，情急之下家人決定轉送有血清的台大雲林分院，所幸沿途遇上巡邏員警開道，使原要1小時才會到斗六的車程，在半小時內即抵院，救回男子一命。

麥寮分駐所長張家寶表示，事發在昨晚10點，范男下班回到麥寮家中，準備進家門時，被躲在門口的眼鏡蛇咬傷，家人發現後立即將他送醫；但因眼鏡蛇有劇毒，血清並不普遍，因此長庚醫院請男子趕快到斗六的台大醫院救治。

不過，麥寮到台大醫院車程將近1小時，家人擔心男子恐會撐不住，幸好在西濱快速道路附近遇見巡邏警車，著急大喊「警察先生救命！」巡佐許耀文、警員溫捷恩得知後，立即協助開道，員警一路鳴警笛，並在30分鐘內抵達醫院，成功把握搶救黃金時間，協助男子就醫。