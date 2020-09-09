機車行疑廢機油和電池起火 三人逃出另二人滅火受傷

台中市大甲區今天傍晚發生火警，三層樓透天厝大火，樓上3人一度受困，消防隊員協助脫困，一人受傷送醫，其中女子嗆傷，驚嚇過度，消防單位初判，另有二人滅火時受傷，起火點疑在一樓機車行後側廁所內廢棄機油及電池起火燃燒，真正起火原因，消防局調查中。

台中市消防局今天傍晚5點46分獲報，大甲區德興路有火警，出動大甲、外埔、大安分隊，出動消防車7輛、救護車3輛、人員21名、由小隊長陳立倫帶隊前往搶救。

消防隊員到場時，三層樓透天厝濃煙竄升，有人受困二樓和三樓，消防局動用雲梯消防車救助，受困3名民眾，二樓一名男子、三樓有一男一女都已由消防隊員協助脫困，另外一樓2名男子初期滅火時有燒燙傷情形，由救護人員包紮。

40歲女子獲救後、 頭暈驚嚇過度，救護車送往大甲光田醫院治療，現場消防隊員回報，一樓機車行後側廁所內廢棄機油及電池起火燃燒，燃燒面積約2平方公尺，2名機車行員工初期滅火時不慎燒燙傷，現場包紮。