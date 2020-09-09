快訊

82檔冷門股有望被炒熱 法人：存股標的也上榜

直斥辦公室當砲房可惡 監委擬立案查丁允恭案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

機車行疑廢機油和電池起火 三人逃出另二人滅火受傷

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

台中市大甲區今天傍晚發生火警，三層樓透天厝大火，樓上3人一度受困，消防隊員協助脫困，一人受傷送醫，其中女子嗆傷，驚嚇過度，消防單位初判，另有二人滅火時受傷，起火點疑在一樓機車行後側廁所內廢棄機油及電池起火燃燒，真正起火原因，消防局調查中。

台中市消防局今天傍晚5點46分獲報，大甲區德興路有火警，出動大甲、外埔、大安分隊，出動消防車7輛、救護車3輛、人員21名、由小隊長陳立倫帶隊前往搶救。

消防隊員到場時，三層樓透天厝濃煙竄升，有人受困二樓和三樓，消防局動用雲梯消防車救助，受困3名民眾，二樓一名男子、三樓有一男一女都已由消防隊員協助脫困，另外一樓2名男子初期滅火時有燒燙傷情形，由救護人員包紮。

40歲女子獲救後、 頭暈驚嚇過度，救護車送往大甲光田醫院治療，現場消防隊員回報，一樓機車行後側廁所內廢棄機油及電池起火燃燒，燃燒面積約2平方公尺，2名機車行員工初期滅火時不慎燒燙傷，現場包紮。

台中市大甲區今天發生火警，三人逃出，二人受傷。圖／台中市消防局提供
台中市大甲區今天發生火警，三人逃出，二人受傷。圖／台中市消防局提供

救護車

延伸閱讀

新冠肺炎加東北角發生強震 核二演練機器人首出動滅火

花蓮停電4件電梯受困 消防局提醒勿扳開電梯門

偷拍女傷者製成「胸奴」合輯？ 屏東消防：已介入調查

全國消防績優救護人員今表揚 台東縣消防局榮獲銀質獎

相關新聞

維修漁船遇氨氣壓縮管爆裂4人送醫 1人宣告不治

漁船「海洋發展6號」今下午傳出氨氣外洩意外，外包商員工謝姓、林姓男子還有2名外籍漁工受困船內，經搶救後4人陸續送醫，今天...

影／金錢肑擄虐案5關係人今投案 集集分局移請檢方複訊

台中市2名廖姓男子疑與黃姓男子有債務糾紛，隔日凌晨被擄載往南投水里一處民宅施暴、毆打，2人四肢全被打斷，1死1重傷，張姓...

機車行疑廢機油和電池起火 三人逃出另二人滅火受傷

台中市大甲區今天傍晚發生火警，三層樓透天厝大火，樓上3人一度受困，消防隊員協助脫困，一人受傷送醫，其中女子嗆傷，驚嚇過度...

新冠肺炎加東北角發生強震 核二演練機器人首出動滅火

台電公司核二廠於今天進行核安26號演習，演習模擬新冠肺炎疫情期間，東北角發生強震，並有湧浪及火山活動等複合式重大天災，實...

離奇竊案！79萬現金藏家中 竟是被胞妹借廁所趁機偷走

台南西港區莊姓婦人平時將她與先生每月辛苦工作薪水，現金袋一點一滴都存入保險箱，放在家中日前卻不翼而飛，莊婦公公指當天有一...

12隻小雞一夜全消失 他報警抓賊找到兇手傻眼了

屏東新埤鄉賴姓男子日前發現自家飼養的12隻小雞遭竊，剛買的小雞一個晚上全數不見，他憤而向警方報案，鐵了心要抓賊。警方獲報...

基市警局長上任兩個多月 警局發布人事令11警官接新職

基隆市警察局長林炎田今年6月22日上任後，警局發布首批警官人事調整案，轄區副分局長、派出所所長、副所長及分局警備隊長共1...

影／釣客安平商港北堤失足落海 海巡消防合力救援脫險

海巡署南部分署第一一岸巡隊安平商港安檢所今天凌晨據報，53歲胡姓釣客在安平商港北防波堤不慎失足落海，經熱心民眾先行扔擲救...

60秒內滑手機被罰2千元 高雄重機騎士怕了馬路檢舉達人

高雄市一名重機騎士今年7月間在一分鐘之內被開兩張罰單，共2000元，原因是他在接續的兩個路口滑手機，疑被檢舉達人盯上，跟...

影／男子抱媽姐像四處化緣還騙妹猥褻 善款買彩券被逮

郭姓男子抱著媽祖神像四處募款，今年8月初在新北市涉嫌拐騙剛成年女子到公園廁所猥褻，新北市婦幼隊獲報，四處查訪確認郭男身分...

如何維護治安？台南基層警力大缺人 黃偉哲回應了

民進黨台南市議員呂維胤今在議會指出，台南市基層員警抱怨員額編制少，人力不足，甚至有酒店一周發生3次糾紛，治安問題頻傳，要...

維修漁船卻發生氨氣壓縮管爆裂 4人送醫搶救

停泊在高雄旗津區內的漁船「海洋發展6號」，今天下午1點多時，傳出氨氣外洩意外，謝姓、林姓男子及2名外籍漁工原受困漁船內後...

熱門新聞

裝潢施工出意外！ 中職富邦悍將林威廷父慘被牆壓死

影／加利科技移工月薪高達9萬 勞檢處要調查是否違法

一銀盜領案主嫌潘可夫 今晚被台灣驅逐出境

逼吃嘔吐物、恐嚇剪舌頭 北市知名私立幼兒園2師疑虐童

酒後用腳滑行機車 男1個關鍵不算「駕駛行為」獲無罪

61萬片口罩冒充國家隊賣 40萬片恐流入市面

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。