影／金錢肑擄虐案5關係人今投案 集集分局移請檢方複訊

台中市2名廖姓男子疑與黃姓男子有債務糾紛，隔日凌晨被擄載往南投水里一處民宅施暴、毆打，2人四肢全被打斷，1死1重傷，張姓等5名關係人自知法網難逃，上午開著當日載人的名貴轎車，前往集集分局投案並說明當天過程 ，警方完成初步偵訊後，下午4點移請南投地檢署複訊。

集集分局指出，全案發生於本月3日晚上廖男與同姓友人至台中市金錢豹酒店消費，先遭張男（69年次、新竹人）、葉男（71年次、台北人）、羅男（77年次、新竹人）、陳男（79年次、台中人）及黃男（83年次、南投人）擄走，再分乘兩部車經國道3號名間交流道會合，再由黃嫌5人前往水里一處民宅凌虐，造成1死1傷。

警方透露，其中廖姓死者被發現全身赤裸仰躺、手腳有被綁束帶痕跡，足見手段兇殘，但若只為50萬元糾紛，似乎內情並不單純，全案仍在調查釐清中；而今天上午10時30分許，張姓等5名關係人，主動向集集分局偵查隊投案說明，表示是事後才知發生命案，自知法網難逃，才主動到案。

據了解，28歲黃男3日晚晚得知2名同為28歲的廖姓男子都在金錢豹酒店，便夥同另外4人將廖男強擄上車，前往水里山區民宅協商債務，期間一名廖男表示會拿出4百萬，不過犯案的黃嫌並不滿意，要求付出700萬，再加上廖男企圖掙脫逃跑，才被抓回來後慘遭虐殺，導致1名廖男最後被活活打死。

集集分局表示，張姓5名關係人由於是主動投案，且未參與民宅虐殺，因此以關係人完成訊問筆錄，下午未上銬請移請檢方進一步複訊中。