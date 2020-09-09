直播平台攜手刑事警察局反詐騙 祭出3大即時預警

直播平台17LIVE今天宣布，攜手警政署刑事警察局宣導反詐騙，提出3大即時預警機制，包括偵測與封鎖使用代儲用戶、回收主播無效點數與扣除分潤、協助主播及用戶採取法律途徑。

17LIVE成立直播互動社群平台已超過5年，透過Skyeye監控團隊，長期以人工及導入AI（人工智慧）技術進行平台監控，防堵腥羶色內容。

內政部警政署刑事警察局預防科科長陳瑞基今天出席活動時，與17LIVE一同呼籲用戶，進行網路點數儲值勿貪小便宜，需再三確認是否透過官方認證經銷商合法購買，同時絕不提供個人資訊與不購買來路不明的帳號或點數，避免受騙上當，造成個人損失。

為避免不法代儲點數及詐騙發生，17LIVE今天提出3大反詐騙即時預警機制。

第一、若發生代儲點數詐騙，17LIVE將第一時間偵測及封鎖購買非官方代儲、來歷不明帳號點數的帳戶。若平台內有儲值異常帳戶，例如大量購買點數、購買後即刷退等行為，平台將主動追蹤點數來源，同時與AppStore及Google Play兩大應用程式下載平台合作，建立即時回報系統，在異常交易行為發生時，能立刻收到警示訊息。

第二、若確認為非法代儲時，17LIVE將回收主播的無效點數，以維護其他主播及用戶權益，也呼籲用戶尋求合法管道儲值點數，避免支持的主播及自身權益受損。

第三，17LIVE將於詐騙案件確立時，陪同且支持主播及用戶共同採取法律途徑，尋求諮詢及協助。