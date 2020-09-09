新冠肺炎加東北角發生強震 核二演練機器人首出動滅火

台電公司核二廠於今天進行核安26號演習，演習模擬新冠肺炎疫情期間，東北角發生強震，並有湧浪及火山活動等複合式重大天災，實境考驗電廠如何兼顧防疫與防災、達成緊急動員、危機處理的任務，並確認各單位間之協調與支援能力，今天演習並首次採用消防機器人進行滅火。

核安26號演習今天起為期3天，今天進行核二廠廠內演習，演習內容包含事故處理、設備搶修及斷然處罝措施等演練。台電表示，除了演習期間全程落實防疫作為外，今年度演習首次採用消防機器人進行滅火，並將跨區域調度廠外人力及物力支援、驗證夜間執行設備搶修、網路假消息澄清、火山危機管理及應變納入演練項目。

今天演習假設情境為台灣東北外海發生強烈地震，核二廠由於強震造成聯外輸電鐵塔倒塌而喪失全部外電，強震後更引發湧浪帶來大量垃圾堵塞冷卻海水進水口，造成冷卻功能失效，進而引動中央與地方成立災害應變中心，展開跨部會調度指揮救災，協助設備搶修與民眾防護等。

台電說，在各方人力物力的支援下，並依斷然處置措施各項策略妥善因應，使核二廠兩部機組安全設備恢復功能，維持於安全停機狀態。