離奇竊案！79萬現金藏家中 竟是被胞妹借廁所趁機偷走

台南西港區莊姓婦人平時將她與先生每月辛苦工作薪水，現金袋一點一滴都存入保險箱，放在家中日前卻不翼而飛，莊婦公公指當天有一女子來借用廁所，因穿雨衣、戴口罩和安全帽無法看清楚面貌，因說出媳婦名字，以為是朋友就讓她進屋使用，警方調閱監視器，莊女指認出是其住台南市區的妹妹，假藉借用廁所趁隙將後門門鎖打開，在門外等待公公出門後進入將保險箱竊走，經母親曉以大義，帶著保險箱投案，清點現金有79萬餘元，並未花用，竊嫌供稱作案動機是要「讓姐姐緊張一下」，全案依竊盜罪嫌移送法辦。

佳里警分局後營派出所據報後，會同偵查隊、鑑識人員共同組成專案小組，會勘周邊地形及清查可疑人事物，並調閱監錄系統清查可疑車輛，發現一輛可疑人機在案發地點時間前後進出西港區，專案小組回溯行車軌跡，發現其機車腳踏板上載有疑似白色保險箱，被害人一眼認出竊嫌竟是其胞妹。

警方調查，竊嫌為被害人之胞妹，得知被害人平時薪水都放現金放在家中，被害人常會回娘家居住，竊嫌得知被害人要外出旅行，買保險箱存放現金後放回西港區夫家保管，趁著只有被害人公公在家時，穿著雨衣等假藉借用廁所，將後門門鎖打開，在門外等待屋主出門後，再入屋行竊，用機車將保險箱載走。

被害人指證竊嫌是其胞妹後，警方請其母親發動親情攻勢，突破心防，竊嫌自行帶著保險箱到派出所投案，竊嫌供稱當天偷走保險箱只是要讓姐姐緊張一下，拿到友人家中寄放，並未打開拿出現金花用，警方歷經34小時順利偵破保險箱竊案，與被害人逐一清點保險箱中薪水袋中的現金有79萬多元，約是被害人和先生一年多的薪水。