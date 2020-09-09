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12隻小雞一夜全消失 他報警抓賊找到兇手傻眼了
屏東新埤鄉賴姓男子日前發現自家飼養的12隻小雞遭竊，剛買的小雞一個晚上全數不見，他憤而向警方報案，鐵了心要抓賊。警方獲報展開調查，豈料，沒有發現人影，卻看到一隻老鼠鑽進籠內「小雞餐吃到飽」，真相一出，令賴男當下尷尬又傻眼。
賴男日前購買12隻小雞，放在住家門前籃子內，擔心小雞被悶死，在籃子上方留有縫隙讓雞透氣，豈料在7日晚間，12隻小雞全數失蹤，又無其他動物攻擊痕跡，便懷疑是遭人偷走，一氣之下便報警處理。
警方獲報後，展開調查，在調閱監視器時，未看到有人偷竊小雞，卻發現一隻老鼠鬼鬼祟祟鑽進雞籠內，隨後看到籠內小雞被嚇得在四處跳動，直到老鼠吃完「小雞餐」便離去，只留下空的雞籠。
此畫面一出，令賴男相當尷尬，認為若被其他動物攻擊，應該會留下血跡，除非被蛇吞食才不會留下痕跡，當下看到小雞失蹤才會懷疑是遭人偷竊。賴男向警方道謝，感謝警方協助，才化解這場「偷雞」誤會。
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