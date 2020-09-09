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火船上的27萬噸石油:印度洋燒6天「超級油輪」漏油

基市警局長上任兩個多月 警局發布人事令11警官接新職

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆警察局長林炎田今年6月22日上任後，警局發布首批警官人事調整案，轄區副分局長、派出所所長、副所長及分局警備隊長共11人職務異動，11日接任新職。

市警局表示，這波人事異動依相關人員品操學能、工作績效、職務歷練、單位平衡等原則遷調，並尊重單位主官用人意見、服務年資及個人意願，通盤檢討後定案，期能適才適所，提升整體治安效能。

本次調整職務名單及職務如下：

原任第三分局副分局長戴豐益調派代市警局督察科秘書。

原任市警局秘書科秘書張峻翔調派代第三分局副分局長。

原任第一分局延平街派出所警務員兼所長張英華調派代市警局秘書科秘書。

原任第一分局忠二路派出所警務員兼所長郭治鑛調派代第二分局警備隊隊長。

原任第三分局七堵派出所警務員兼所長張畯盛調派代第一分局忠二路派出所警務員兼所長。

原任第三分局暖暖派出所警務員兼所長徐永煌調派代第三分局七堵派出所警務員兼所長。

原任第三分局巡官翁靖凱調派代第三分局暖暖派出所巡官兼所長。

原任第四分局大武崙派出所警務員兼所長林文修調派代第一分局延平街派出所警務員兼所長。

原任刑事警察大隊警務員林冠丞調派代第四分局大武崙派出所警務員兼所長

原任第三分局七堵派出所巡佐兼副所長吳文成調派代第三分局八堵分駐所巡佐兼副所長。

原任第三分局八堵分駐所巡佐兼副所長王愛榮調派代第三分局七堵派出所巡佐兼副所長。

基隆市警察局發布派出所主管等11名警官人事異動，11日接任新職。記者邱瑞杰／攝影
基隆市警察局發布派出所主管等11名警官人事異動，11日接任新職。記者邱瑞杰／攝影

警察 基隆

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