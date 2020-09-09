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影／釣客安平商港北堤失足落海 海巡消防合力救援脫險

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

海巡署南部分署第一一岸巡隊安平商港安檢所今天凌晨據報，53歲胡姓釣客在安平商港北防波堤不慎失足落海，經熱心民眾先行扔擲救生圈給落海民眾，安檢所人員火速前往現場救援，發現攀附在救生圈載浮載沉等待救援，堤防至海平面高度相差約5公尺，海巡及消防人員評估後使用救生吊索垂吊救援，順利將他救起後，僅有些微擦傷，經緊急包紮後幸無大礙。

今天凌晨1時，第一一岸巡隊安平商港安檢所據報，胡姓釣客因天色黑暗在安平商港北防波堤不慎失足落海，安檢所及消防局人員獲報後，火速前往現場救援。海巡及警消抵達現場時，熱心民眾已先行扔擲救生圈給落海民眾，且正攀附在救生圈載浮載沉，等待救援。

安平商港安檢所指出，堤防至海平面高度相差約5公尺，安檢所同仁及安平消防分隊評估現場地形及落海民眾狀況，使用救生吊索垂吊救援，所幸相關人員在最短時間趕赴現場，胡尚有體力配合，救起後僅有些微擦傷，經緊急包紮後安全無虞。胡感謝海巡及消防人員及時救援，讓他歷劫後還能平安返家。

第一一岸巡隊表示，目前海洋保育署公告開放的漁、商港友善垂釣點合計50處，安平商港北防波堤為開放垂釣區之一，提醒民眾從事垂釣應至合法場域，並注意自身安全，更期盼大家能穿上保護自己的救生衣及防滑鞋等安全裝備，快樂出門，平安回家。

安平商港安檢所同仁及安平消防分隊評估現場地形及落海民眾狀況，使用救生吊索垂吊救援。記者邵心杰／翻攝
安平商港安檢所同仁及安平消防分隊評估現場地形及落海民眾狀況，使用救生吊索垂吊救援。記者邵心杰／翻攝
經熱心民眾先行扔擲救生圈給落海民眾，安檢所人員火速前往現場救援，發現攀附在救生圈載浮載沉等待救援。記者邵心杰／翻攝
經熱心民眾先行扔擲救生圈給落海民眾，安檢所人員火速前往現場救援，發現攀附在救生圈載浮載沉等待救援。記者邵心杰／翻攝
海巡及警消在最短時間趕赴現場，將落海的胡姓釣客，救起後僅有些微擦傷，經緊急包紮後安全無虞。記者邵心杰／翻攝
海巡及警消在最短時間趕赴現場，將落海的胡姓釣客，救起後僅有些微擦傷，經緊急包紮後安全無虞。記者邵心杰／翻攝

安檢 海巡署

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