違規左轉又拒檢 男子：我當過警察何須逃逸
新北一名吳姓機車騎士去年9月在三峽區復興、民生街口違規左轉，又不理會員警攔停，挨罰15000元和吊扣駕照6月，他不服，興訟主張自己曾任警察，「何須逃逸」，指自己是被惡意針對，請求撤銷罰單，新北地院未採信說法，今天駁回。
判決指出，吳男去年9月8日11時許騎車違規左轉，被附近執勤警員目睹攔停，他放慢車速靠近警員後，隨即加速駛離，被告發違規左轉和拒絕停車接受稽查逃逸2項違規。
吳否認被員警攔查，主張自己曾任警察工作，何須逃逸？他也質疑警方告發違規流程，認為自己當時是被有心人惡意針對，故意陷他於不義，藉此吊銷他的汽、機車駕照和沒收他的計程車，但說法未被採信。
法院調查稽查影片，吳男確實有未依規定兩段式左轉的違規情事，而且員警舉起右手示意他停車受檢，他不但沒有理會，反而轉頭對員警念念有詞，繼續往前直行，最後認定其說法與事實明顯不符，駁回請求。
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