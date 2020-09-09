毛小孩驚慌走失 警以臉書社團找到飼主

桃園市楊梅警分局楊梅派出所長林育成與警員吳曉珂、郭昶成，日前晚間巡邏時，見一黑貴賓犬慌張來回穿梭車陣，顯無人看顧，為避免發生危險欲將狗狗載返所。然而該狗狗生性緊張，經一番跟追，在楊梅後站巷弄內將其捕獲，帶回安置在派出所。員警並於臉書楊梅人社團搜尋文章是否有失主在尋找愛犬，果真見一名余姓女子發文尋覓10歲的年邁毛小孩，經照片比對下確認該走失狗兒，便立即聯繫余婦至所。

毛小孩一見到余姓飼主前來，趨前開心不斷地搖尾巴，未待余女開口，員警就了解毛小孩找到主人了。余女說，早上在公園旁過馬路沒有特別留意，一轉眼狗狗就突然暴衝，不幸走失，家人也都心急地在到處找尋，所幸警方傳來了好消息，相當感謝警方的熱心與善心。

楊梅分局長黃富村表示，由於寵物走失的案例層出不窮，籲請民眾帶寵物出門務必牽好牽繩，做好安全措施，另外也要記得幫牠們植入晶片或佩戴有聯繫方式的掛牌，一旦不慎走失，被他人尋獲時才能迅速通知飼主前來確認。