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60秒內滑手機被罰2千元 高雄重機騎士怕了馬路檢舉達人

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導

高雄市一名重機騎士今年7月間在一分鐘之內被開兩張罰單，共2000元，原因是他在接續的兩個路口滑手機，疑被檢舉達人盯上，跟了兩個路口連拍兩張，收到罰單時他驚叫：「檢舉達人太可怕了。」

這名24歲的騎士說，平時要回手機時多會停在路邊，那天為了趕時間，就在停紅燈時滑手機回訊息，他有特別注意一下周圍有沒有警察，沒有看見警察才拿手機出來滑，沒有想到最近收到兩張罰單，就是7月10日晚間7時被拍的等紅燈滑手機，一張是7時04分，另一張是7時05分，就是一個路口遠，每一張罰1000元。

「一分鐘2000元！很貴耶！」騎士說，從接到的裁罰照片看，應該是從他的左後、靠腰側的地方拍的，為的是要拍到車牌和他滑手機等紅燈的情況，他很肯定那時沒有警察，應該是檢舉達人拍的，如果是警察，一定會直接走過來開罰單，不是從側後方拍照。

這名騎士說，看到兩張罰單，他會記取教訓，以後如果騎車外出要用手機回訊息，會停在路邊回，不希望再因滑手機被檢舉、開罰。

高雄一名重機騎士連續兩路口停紅燈滑手機，1分鐘內被檢舉達人拍照兩次，後被警方各開罰1000元。圖／讀者提供
高雄一名重機騎士連續兩路口停紅燈滑手機，1分鐘內被檢舉達人拍照兩次，後被警方各開罰1000元。圖／讀者提供
高雄一名重機騎士連續兩路口停紅燈滑手機，1分鐘內被檢舉達人拍照兩次，後被警方各開罰1000元。圖／讀者提供
高雄一名重機騎士連續兩路口停紅燈滑手機，1分鐘內被檢舉達人拍照兩次，後被警方各開罰1000元。圖／讀者提供

罰單 警察

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