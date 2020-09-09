如何維護治安？台南基層警力大缺人 黃偉哲回應了

民進黨台南市議員呂維胤今在議會指出，台南市基層員警抱怨員額編制少，人力不足，甚至有酒店一周發生3次糾紛，治安問題頻傳，要求市府盡速補人力，改善員額短缺問題，守護台南治安。

台南市長黃偉哲回應，台南市幅員遼闊，過去有許多小警所都無法裁撤，警力運用綁手綁腳，市府會全力檢討警力配置，盡速補足基層員警員額。

呂維胤今指，中西區二分局轄區內酒店多，其中一間酒店一周內即發生3次鬥毆事件，海安派出所員額僅有21人，基層員警抱怨所內人力嚴重不足。

呂維胤表示，除了二分局，安平區的第四分局因轄區內除了八大業者之外，還包含永華市政和市議會，常需面對民眾陳情、集會抗議，編制員額數181人，預算員額169人，現有員額含分局長竟僅有168人，距離實際編制數短缺高達13人；南區第六分局則因幅員廣闊，管轄範圍內從都市到鄉村都有，治安維護問題更為複雜，編制員額256人，預算員額241人，現有員額卻僅236人，足足短缺20人，警力嚴重不足，如何有效維持台南治安？

呂維胤說，台南其餘分局同樣也有警力短缺問題，造成基層員警排班、值勤壓力大，要求市府盡速補足基層警力，讓人力編制符合原編制員額數。